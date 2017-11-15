Перевозка сборных грузов из Германии и Италии – удобно и выгодно

Любая компания, производственная или коммерческая, масштабная или совсем небольшая, время от времени испытывает необходимость в доставке крупных или мелких партий товаров. Это может быть осуществлено в пределах одного города, по стране или за ее пределы. С этой целью имеет смысл воспользоваться услугами и возможностями специализированных транспортных компаний, занимающихся перевозками грузов разного вида и назначения. Одна из таких фирм – транспортно-экспедиторская компания «МЛ-Транс», сайт которой расположен по адресу http://mltrans.ru/.

Преимущества использования услуг профессиональных перевозчиков

При необходимости доставить партию товаров на нужное место еще совсем недавно приходилось использовать собственный транспорт или арендовать грузовики, полагаясь исключительно на опыт водителя и экспедитора. С появлением транспортно-экспедиционных компаний положение изменилось, их клиенты сразу поняли все уникальные возможности метода:

отсутствие надобности в собственном транспорте;

возможность использования для перевозок по необходимости какого угодно вида транспорта – от автомобильного до морского и авиационного;

планирование наиболее корректного и рационального маршрута – обеспечивают опытные логисты;

возможность отправки любых партий грузов – от пары килограммов до нескольких тонн;

работа с какими угодно видами отправлений, включая негабаритные и опасные;

отправка в любых направлениях.

Особый интерес представляют сборные перевозки, дающие возможность доставить на место самые мелкие партии товаров без оплаты целого контейнера или почти пустого грузовика. Доставка сборных грузов из Германии в Россию – один из примеров такой возможности.

Особенности и преимущества сборных грузов

Нередко возникает необходимость перевезти совсем небольшой груз, составляющий лишь несколько килограммов или немного больше. Отправление небольшого веса может быть доставлено курьером, но если груз превысит сотню килограммов, то никакой курьер с ним уже не справится.

Транспортные фирмы предлагают другие возможности – перевозку сборных грузов. Это означает, что контейнер или фура заполняются товарами от нескольких отправителей, которые оплачивают доставку вместе. Чисто технически процесс проходит в три шага:

товары доставляются на склад консолидации;

формируется сборный груз в одном направлении;

товары от разных отправителей доставляются на место, где и передаются получателям.

Транспортная компания выбирает наиболее эффективный способ перевозки, транспорт, разрабатывает лучший маршрут, осуществляет мониторинг груза на протяжении всего пути.

Перевозки сборных грузов из Италии дешевле всего обходятся с использованием морского транспорта. Но они возможны только до тех городов, в которых имеются морские порты и требуют больше времени. Один из самых популярных видов транспорта – автомобильный.