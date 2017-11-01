Где выгодней осуществить обслуживание и установку 1С программ

Естественный рост конкуренции в современных условиях, вынуждает бизнес оперативно решать текущие задачи документооборота и составления документов отчетности. Все эти процессы есть неотъемлемая часть работы бухгалтерии и других подразделений управления предприятием. Повысить эффективность работы, возможно только используя проверенное временем программное обеспечение, в большинстве своем это компьютерные приложения компании 1С. Надо отметить, установка и обслуживание 1С софта комплексная рутинная задача. Осуществить по-настоящему качественно хорошую автоматизацию деловых процессов на предприятии смогут только профессионалы и сертифицированные специалисты. Установка собственно включает размещения пакета прикладных программ, с последующей тонкой настройкой под нужды компании. Однако, задачи постоянно меняются и работать в едином информационном пространстве, используя персональную систему учета, становиться сложней. Здесь то, как раз потребуется регулярное обслуживание, подразумевающее работу программистов:

Осуществляющих доработку стандартных конфигураций или разработку новых модулей;

Настройку отчетов;

Обновление баз данных;

Обеспечение защиты персональных данных и т.д.

Наше предложение по обслуживанию ПО 1С

Мы выполним установку и дальнейшее обслуживание 1С программ с учетом специфики работы компании индивидуально. Более подробно процесс установки можно представить как копирование файлов выбранной заказчиком конфигурации на компьютер(ы) заказчика. Следом идет подбор параметров установки и закачка дополнительных компонентов. Не стоит пренебрегать и правильным завершением процесса установки и первым запуском. Внимание: установка программ 1С осуществляться непосредственно на предприятии заказчика по месту с физического носителя (дистрибутива) либо с сервера компании после покупки электронных ключей доступа. Важно понимать, что установке и обслуживанию программ линейки 1С предшествует экспертиза существующей информационной базы и возможности ее использования на новой платформе. Не редки случаи применения переноса БД или обновления версий програмы. Если ее не существует в цифровом виде как таковой, то перед покупкой мы сначала знакомим заказчика с подходящим продуктом. Да, также возможно владение ПО на правах аренды в качестве альтернативного варианта. Но как показывает практика чаще всего приходиться иметь дело с внедрением новых продуктов автоматизации 1С, СУБД и формированием хранилищ данных.

Обслуживание 1С

Собственно на все продукты 1С установка и обслуживание предлагается у нас автоматически, поскольку это сложный программный и аппаратный комплекс. В свою очередь важней акцентировать внимание непосредственно на обслуживании в процессе эксплуатации. В частности специалистами оказываются услуги:

Общих консультаций прикладного характера (работа с интерфейсом, взаимодействие с СУБД);

Консультирования по вопросам текущего законодательства для ведения всех видов учета;

По устранению ошибок учета;

Формирование отчетности;

Обновления существующих БД содержащих правовую информацию, а также конфигураций при переходе на новую версию платформы;

Архивации баз данных.

Совет: Обслуживание программ указанной платформы возможно двумя способами. Первый традиционный подразумевает заключение договора на посещение ваших офисов нашими специалистами непосредственно. Второй дистанционным способом, посредством консультирования, по всем вопросам используя телефон или сеть Интернет.

Кроме установки и обслуживание 1С периодически может требоваться обновление законодательных баз для правильного ведения бухгалтерского и управленческого учета, а также отчетности. Существует два вида такого обслуживания: разовое либо по договору технологического сопровождения 1С, соглашение по ИТС.