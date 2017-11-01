Где выгодней осуществить обслуживание и установку 1С программ

Естественный рост конкуренции в современных условиях, вынуждает бизнес оперативно решать текущие задачи документооборота и составления документов отчетности. Все эти процессы есть неотъемлемая часть работы бухгалтерии и других подразделений управления предприятием. Повысить эффективность работы, возможно только используя проверенное временем программное обеспечение, в большинстве своем это компьютерные приложения компании 1С. Надо отметить, установка и обслуживание 1С софта комплексная рутинная задача. Осуществить по-настоящему качественно хорошую автоматизацию деловых процессов на предприятии смогут только профессионалы и сертифицированные специалисты. Установка собственно включает размещения пакета прикладных программ, с последующей тонкой настройкой под нужды компании. Однако, задачи постоянно меняются и работать в едином информационном пространстве, используя персональную систему учета, становиться сложней. Здесь то, как раз потребуется регулярное обслуживание, подразумевающее работу программистов:
- Осуществляющих доработку стандартных конфигураций или разработку новых модулей;
- Настройку отчетов;
- Обновление баз данных;
- Обеспечение защиты персональных данных и т.д.
Наше предложение по обслуживанию ПО 1С
Мы выполним установку и дальнейшее обслуживание 1С программ с учетом специфики работы компании индивидуально. Более подробно процесс установки можно представить как копирование файлов выбранной заказчиком конфигурации на компьютер(ы) заказчика. Следом идет подбор параметров установки и закачка дополнительных компонентов. Не стоит пренебрегать и правильным завершением процесса установки и первым запуском. Внимание: установка программ 1С осуществляться непосредственно на предприятии заказчика по месту с физического носителя (дистрибутива) либо с сервера компании после покупки электронных ключей доступа. Важно понимать, что установке и обслуживанию программ линейки 1С предшествует экспертиза существующей информационной базы и возможности ее использования на новой платформе. Не редки случаи применения переноса БД или обновления версий програмы. Если ее не существует в цифровом виде как таковой, то перед покупкой мы сначала знакомим заказчика с подходящим продуктом. Да, также возможно владение ПО на правах аренды в качестве альтернативного варианта. Но как показывает практика чаще всего приходиться иметь дело с внедрением новых продуктов автоматизации 1С, СУБД и формированием хранилищ данных.
Обслуживание 1С
Собственно на все продукты 1С установка и обслуживание предлагается у нас автоматически, поскольку это сложный программный и аппаратный комплекс. В свою очередь важней акцентировать внимание непосредственно на обслуживании в процессе эксплуатации. В частности специалистами оказываются услуги:
- Общих консультаций прикладного характера (работа с интерфейсом, взаимодействие с СУБД);
- Консультирования по вопросам текущего законодательства для ведения всех видов учета;
- По устранению ошибок учета;
- Формирование отчетности;
- Обновления существующих БД содержащих правовую информацию, а также конфигураций при переходе на новую версию платформы;
- Архивации баз данных.
Кроме установки и обслуживание 1С периодически может требоваться обновление законодательных баз для правильного ведения бухгалтерского и управленческого учета, а также отчетности. Существует два вида такого обслуживания: разовое либо по договору технологического сопровождения 1С, соглашение по ИТС.