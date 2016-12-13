Краткий обзор возможностей платформы автоматизации УСУ

Этот элемент чрезвычайно важен, если предприятие хочет оставаться конкурентоспособным, ведь агрессивная борьба между компаниями не терпит неразумного расходования ресурсов и безответственного подхода к делу. Системы автоматизации бизнеса обычно разрабатываются с целью сделать работу эффективней, проще и быстрей, а весь бизнес – рентабельней и прозрачней.

Обычно разработчики специализируются лишь на одном типе бизнеса – к примеру, занимаются автоматизацией только ресторанов, салонов красоты или торговых точек. Прямой противоположностью является разработчик Универсальной Системы Учета – эта программа может применяться практически в любой организации, будь то логистическая компания, казино или стоматология. Полный перечень программ доступен на странице usu.kz, там же можно ознакомиться со всеми возможностями каждой отдельной конфигурации, просмотреть видеозапись с демонстрацией рабочего процесса, а также загрузить на свой персональный компьютер пробную версию системы для тщательного тестирования.

Универсальная Система Учета – это простая в обращении программа с богатым набором возможностей, отличающимся от конфигурации к конфигурации, но общие принципы остаются прежними. Далее будут описаны общие возможности программного обеспечения, реализованные в каждой из программ.

Для полноценной работы программы достаточно минимального набора в лице обыкновенного персонального компьютера на операционной системе Windows. Установка, настройка и весь процесс внедрения производится профессиональными программистами, а это значит, что после завершения процесса внедрения система будет работать как часы. В дальнейшем проводится непродолжительное обучение – обычно хватает всего одного часа для того, чтобы полностью ознакомиться с возможностями системы и научиться применять их в деле. После всего этого достаточно единоразово заполнить справочники – их заполнение доступно только в полной версии, пробная копия таких возможностей не дает – и можно приступать к работе. Если бизнес имеет некоторые особенности, нюансы, тонкости – в этом случае программисты УСУ рады предложить свою помощь в разработке индивидуального функционала.

Интерфейс системы интуитивный, потому даже без обучения не составит труда разобраться в возможностях системы. В первую очередь бросается в глаза необходимость заводить отдельный логин для каждого пользователя – это нужно для защиты системы паролем, а также для разделения прав доступа. Подключаться к системе можно и удаленно, что особенно приятно при наличии филиалов и отделений по всему миру. Ведение клиентской базы, формирование документации, оповещения и уведомления – все это делает систему невероятно удобной для автоматизации любого бизнеса. УСУ – качественная, простая и недорогая альтернатива большинству имеющихся на сегодняшний день предложений.