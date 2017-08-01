Нужно ли абонентское обслуживание 1С: обзор от aviant.ru

Многие компании-франчайзи предлагают организациям, ведущим бухгалтерию посредством 1С, абонентское обслуживание программного обеспечения. Руководители же скептически относятся к таким предложениям. Их логика довольно проста. Руководители думают, что обслуживание 1С не нужно, ведь ПО совершенно новое, поэтому сбоев не будет. А уж бухгалтер сам разберётся со всеми вопросами, ведь бухгалтерия – это его профиль работы. Тем не менее, многие компании уже давно пользуются абонентским обслуживанием 1С и довольны результатами. Всё это натолкнуло нас на мысль провести собственное исследование. Действительно ли данная услуга необходима или это пустая трата денег? Давайте разбираться.

Предложения компаний-франчайзи

Обслуживающие компании могут предложить несколько пакетов услуг. Делается это для того, чтобы организация могла выбрать оптимальный для себя вариант. Обычно обязательными элементами обслуживания 1С являются следующие процессы.

Настройки системы администрирование (расширенный или наоборот ограниченный доступ к определённым базам и папкам). Обновление всех продуктов ПО (классификаторы, справочники, формат выгрузки документов и пр.). Перенос БД с других носителей (при необходимости). Наладка системы автоматической архивации, которая позволит в дальнейшем работать с программой, не боясь, что при сбое ПО или неполадках с компьютером документация будет утеряна. «Подгонка» ПО под нужды конкретной организации (доработка и расширение типовых конфигураций). Объединение и синхронизация доступа к 1С с нескольких компьютеров одновременно. Восстановление ПО в случае сбоя и многое другое.

Кроме того, обслуживание 1с включает в себя консультационные услуги. При возникновении вопросов бухгалтер может в любой момент связаться с закреплённым за ним специалистом компании-франчайзи по телефону и получить подробную консультацию.

Преимущества абонентского обслуживания

Их довольно много:

благодаря настройкам специалистов бухгалтер сможет эффективно использовать все ресурсы ПО;

все обновления будут производиться быстро и вовремя;

никакой сбой компьютера не сможет уничтожить вашу документацию;

специалисты компании-франчайзи доработают базовую программу так, как нужно именно вашей организации;

благодаря консультациям специалистов бухгалтеру не придётся ломать голову над тек, как сделать что-либо с помощью ПО, он сможет спокойно заниматься своей основной работой.

И последний факт, говорящий в пользу заключения договора с компанией-франчайзи: плата за абонентское обслуживание гораздо ниже, нежели оплата труда штатного специалиста. Выводы делайте сами.