Нужно ли абонентское обслуживание 1С: обзор от aviant.ru

Многие компании-франчайзи предлагают организациям, ведущим бухгалтерию посредством 1С, абонентское обслуживание программного обеспечения. Руководители же скептически относятся к таким предложениям. Их логика довольно проста. Руководители думают, что обслуживание 1С не нужно, ведь ПО совершенно новое, поэтому сбоев не будет. А уж бухгалтер сам разберётся со всеми вопросами, ведь бухгалтерия – это его профиль работы. Тем не менее, многие компании уже давно пользуются абонентским обслуживанием 1С и довольны результатами. Всё это натолкнуло нас на мысль провести собственное исследование. Действительно ли данная услуга необходима или это пустая трата денег? Давайте разбираться.
Предложения компаний-франчайзи
Обслуживающие компании могут предложить несколько пакетов услуг. Делается это для того, чтобы организация могла выбрать оптимальный для себя вариант. Обычно обязательными элементами обслуживания 1С являются следующие процессы.
- Настройки системы администрирование (расширенный или наоборот ограниченный доступ к определённым базам и папкам).
- Обновление всех продуктов ПО (классификаторы, справочники, формат выгрузки документов и пр.).
- Перенос БД с других носителей (при необходимости).
- Наладка системы автоматической архивации, которая позволит в дальнейшем работать с программой, не боясь, что при сбое ПО или неполадках с компьютером документация будет утеряна.
- «Подгонка» ПО под нужды конкретной организации (доработка и расширение типовых конфигураций).
- Объединение и синхронизация доступа к 1С с нескольких компьютеров одновременно.
- Восстановление ПО в случае сбоя и многое другое.
Кроме того, обслуживание 1с включает в себя консультационные услуги. При возникновении вопросов бухгалтер может в любой момент связаться с закреплённым за ним специалистом компании-франчайзи по телефону и получить подробную консультацию.
Преимущества абонентского обслуживания
Их довольно много:
- благодаря настройкам специалистов бухгалтер сможет эффективно использовать все ресурсы ПО;
- все обновления будут производиться быстро и вовремя;
- никакой сбой компьютера не сможет уничтожить вашу документацию;
- специалисты компании-франчайзи доработают базовую программу так, как нужно именно вашей организации;
- благодаря консультациям специалистов бухгалтеру не придётся ломать голову над тек, как сделать что-либо с помощью ПО, он сможет спокойно заниматься своей основной работой.
И последний факт, говорящий в пользу заключения договора с компанией-франчайзи: плата за абонентское обслуживание гораздо ниже, нежели оплата труда штатного специалиста. Выводы делайте сами.