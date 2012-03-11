Отеки у беременных

В период третьего триместра многие будущие мамы страдают припухлостью ног и рук. Кольца становятся малы. Жидкость плохо выводится из организма, что приводит к резкой прибавке в весе. По простому говоря, появляются сильные отеки, которые проявляется около семидесяти пяти процентов женщин в период третьего триместра беременности. Они на этом этапе беременности могут привести к нарушениям кровообращения между будущей мамой и плодом, что может быть очень опасно. Из-за них может возникнуть состояние гипоксии у ребенка или, если сказать проще, нехватка кислорода. Могут опухнуть только ноги, и это не должно вызывать никаких опасений. Организм женщины в этот период беременности, особенно почки, испытывают колоссальную нагрузку. Беспокойство должны вызывать припухлости бедер, голеней, брюшных стенок, лица. Если это наблюдается, то ко врачу нужно обратиться обязательно. Отек отличается от просто припухлости своей локальностью. Надавив на место его проявления в течение двадцать-тридцати секунд мы увидим след от воздействия в виде ярко выраженной ямки. И этот след смогут увидеть и будущая мама, и те, кто ее окружают, так как он будет проявляться как припухлость в тех местах, в которых в обычном состоянии она не проявляется или не заметна на первый взгляд. В этот период беременности у женщины образуется дополнительная кровь, из-за которой появляются отеки. Матка растет и давит на вены, находящиеся в тазовой части организма и основную вену, получающую кровь из других частей тела. Из-за этого кровообращение становится более медленным, чем раньше, увеличивается давление крови и вода начинает задерживаться в отдельных местах организма. Накапливающаяся жидкость, превращается в отеки, что иногда и происходит у беременных женщин на третьем триместре беременности. Данные проявления не требуют дополнительного лечения при помощи медикаментов, за исключением ситуации, когда наблюдается повышение артериального давления и в моче обнаруживается белок. В любом случае, первое, что необходимо сделать – это понять почему они возникли. Лечение в разных случаях индивидуально, и зависит от того, как проходит беременность, от того, какие имеются заболевания. Профилактикой и первое, что необходимо сделать при уже возникших отеках – это исключить из питания жирную, соленую и острую пищу, и в первую очередь – газированные напитки. Возьмите за правило, это полезно и не в период беременности, готовить еду на пару, отваривать или тушить. Жареное в этот период употреблять крайне не желательно. Во второй части беременности необходимо употреблять 1-1,2 литра жидкости, включая ягоды, фрукты, супы, овощи и прочие продукты. Иногда бывает и так, что они связанны с дополнительной нагрузкой на почки и сердце. Из-за таковой дополнительной нагрузки на сердце проявляются в нижней части тела, а на руках и лице не проявляются. Из-за дополнительной нагрузки на почки могут проявляться в верхней части тела, и проявляются на лице (мешки под глазами) и на руках.