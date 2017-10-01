Обзор сайта http://kasino-777-vulkan.com/

Обновление на сайте казино «Вулкан 777» стало глобальным. Теперь игрокам предлагается гораздо больше возможностей. Помимо классических одноруких бандитов на портале можно найти массу новых слотов – в HD и 3D формате. Играть в такие гаминаторы намного интереснее. Хотя бы потому, что в них есть комбо-бонусы, дополнительные раунды и увлекательные туры.
Условия игры в «Вулкане 777», как прежде. Вам необходимо зарегистрироваться, если вы собираетесь делать ставки реальными деньгами. И, вы можете свободно получить доступ ко всем развлечениям, не регистрируясь. Но в этом случае все игры будут протекать на FUN-валюту. Это фантики, которыми можно распоряжаться, как угодно, ничем не рискуя.
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• После обновления в каталоге стали доступными новые развлечения. Игр стало намного больше – в разы. Появились слоты нового поколения, которые прежде были платными.
• Увеличены размеры призовых. Так, большинство турниров теперь располагает фондом в сотни тысяч рублей, а джекпот уже увеличился до 10 млн. рублей.
• Организованы новые дисконтные программы. За активность гемблеров щедро вознаграждают денежными наградами, ценными подарками и бонусами.
• Новая программа лояльности подразумевает начисление игровых баллов каждому игроку, который активно ведет себя на сайте. Новый уровень – новые возможности.
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Что такое зеркало казино «Вулкан»?
Увы, провайдеры взяли за привычку блокировать любые сайты с азартными развлечениями. И, несмотря на то, что «Вулкан 777» имеет все лицензии и работает легально, он также подпадает под такие санкции. Чтобы обойти их были придуманы сайты-зеркала. Это полноценные казино, но запасные, подобно «черному» входу. Воспользуйтесь этими сайтами, чтобы вернуть доступ к любимым развлечениям.