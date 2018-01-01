Сегодня проходить действенное и эффективное лечение наркомании в Киеве рекомендуется в проверенном специализированном заведении под названием «Рука помощи». В данной клиники излечились многие зависимые, которые теперь живут счастливо и не думают о том, как бы избавиться от столь страшного заболевания. В разделе http://рука-помощи.com.ua/lechenie-narkomanii-v-kieve.html можно будет подробнее ознакомиться с нюансами терапевтического процесса.

Лечение наркомании в Киеве – идеальная возможность забыть о болезни

Лечение наркомании в Киеве обычно начинается с детоксикационных мероприятий. Для этого в центре свою работу выполняет квалифицированный нарколог, основная задача которого – очищать организм пациентов от остатков наркотических веществ, снимать признаки абстиненции и избавлять от химической зависимости.

После того как физическое состояние будет стабилизировано, начнется постоянная психологическая работа с пациентом. Ведь благодаря детоксикации получится рассчитывать исключительно на временный, краткосрочный результат. Для полноценной терапии требуется также эффективная психологическая помощь.

Во время осуществления своей деятельности специалисты реабилитационного центра применяют множество передовых, инновационных психотерапевтических методик. Для работы с пациентами используется метод Генштальд-терапии, с помощью которого получается быстро определять и устранять психологические признаки развития наркотической зависимости.

Также пациентам рекомендуется вести письменные работы, записывать в специальные тетради жизненные события и поступки, совершенные в результате употребления наркотических веществ. Благодаря этому переоцениваются ценности, осознается разрушительное воздействие наркомании и формируется мотивация к выздоровлению.

Какие услуги предлагаются дополнительно?

В проверенных и добросовестных наркодиспансерах больные могут рассчитывать на множество специализированных дополнительных услуг. Например, присутствует возможность вызова нарколога на дом, чтобы провести мероприятия, связанные с экстренной детоксикацией. Госпитализация пациентов подразумевает предоставление комфортных условий проживания, верно сбалансированное трехразовое питание. Если у клиента появятся вопросы, он может воспользоваться телефонными консультациями и понять, как ему поступать в определенной ситуации. Зависимый обязательно восстановится и оправдает свои ожидания от терапии. Удачи!