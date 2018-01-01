Сертификаты ISO 14001 и 9001 – самые важные документы для любого предприятия

Современный бизнес и взаимодействие партнеров по ведению совместных дел сегодня подразумевает выполнение новых и максимально оптимизированных условий относительно каждого предприятия. Особенно это касается разных систем менеджмента, например, качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, безопасности условий труда, экологии деятельности и т.д.
И для повышения уровня ответственности владельцев компаний или организаций в сфере систем менеджмента были созданы специальные документы – сертификаты ISO. Они являются обеспечением уровня ответственности руководства фирмы перед клиентами, партнерами, сотрудниками и гражданами страны.
Одним из важных сертификатов можно назвать
В рамках ISO на предприятии открываются возможности внедрения инновационных, научных способов регулирования и управления применения природных ресурсов. А это в свою очередь позволяет компаниям:
- оптимизировать энергозатраты;
- внедрять новые технологии по снижению потребляемой мощности;
- оптимизировать потребление материалов и сырьевой базы;
- искать и внедрять новые способы утилизации производственных отходов;
- улучшить экологическую ситуацию, тем самым уменьшить число человеко-дней нетрудоспособности;
- свести к минимуму аварийные ситуации на предприятии и тем самым снизить затраты на ликвидацию аварий.
Однако ИСО 14001 находится на втором месте по важности, тогда как первое занимает
Напоследок хочется отметить, что подобной проверке подлежит не только производимая продукция, но и услуги. Т.е. компании, предоставляющие их, для повышения своей конкурентоспособности могут получать соответствующие документы для усовершенствования систем менеджмента. Причем