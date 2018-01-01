Сертификаты ISO 14001 и 9001 – самые важные документы для любого предприятия

Сегодня, 08:15

Современный бизнес и взаимодействие партнеров по ведению совместных дел сегодня подразумевает выполнение новых и максимально оптимизированных условий относительно каждого предприятия. Особенно это касается разных систем менеджмента, например, качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, безопасности условий труда, экологии деятельности и т.д.

И для повышения уровня ответственности владельцев компаний или организаций в сфере систем менеджмента были созданы специальные документы – сертификаты ISO. Они являются обеспечением уровня ответственности руководства фирмы перед клиентами, партнерами, сотрудниками и гражданами страны.

Одним из важных сертификатов можно назвать iso 14001. Его актуальность заключается в том, что на сегодняшний день внимание человечества пристально приковано к проблеме сохранения экологии и окружающей среды. И именно данный документ регламентирует ответственную гражданскую позицию владельцев предприятия, выпускающего любую продукцию, по отношению к заботе об окружающей среде.

В рамках ISO на предприятии открываются возможности внедрения инновационных, научных способов регулирования и управления применения природных ресурсов. А это в свою очередь позволяет компаниям:

  • оптимизировать энергозатраты;
  • внедрять новые технологии по снижению потребляемой мощности;
  • оптимизировать потребление материалов и сырьевой базы;
  • искать и внедрять новые способы утилизации производственных отходов;
  • улучшить экологическую ситуацию, тем самым уменьшить число человеко-дней нетрудоспособности;
  • свести к минимуму аварийные ситуации на предприятии и тем самым снизить затраты на ликвидацию аварий.

Однако ИСО 14001 находится на втором месте по важности, тогда как первое занимает сертификация iso 9001. Это документ, который регламентирует внедрение системы управления качеством выпускаемой продукции. А как известно, высокий уровень выпускаемой продукции – это стабильность успеха компании, узнаваемость бренда не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Это новые возможности на международном уровне и существенный взлет фирмы в сфере бизнеса.

Напоследок хочется отметить, что подобной проверке подлежит не только производимая продукция, но и услуги. Т.е. компании, предоставляющие их, для повышения своей конкурентоспособности могут получать соответствующие документы для усовершенствования систем менеджмента. Причем порядок сертификации услуг не отличается от аналогичной процедуры, связанной с товарами. Такой контроль может быть добровольным или обязательным. Этот факт следует принимать во внимание.

скачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 0 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия