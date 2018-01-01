Сертификаты ISO 14001 и 9001 – самые важные документы для любого предприятия

Современный бизнес и взаимодействие партнеров по ведению совместных дел сегодня подразумевает выполнение новых и максимально оптимизированных условий относительно каждого предприятия. Особенно это касается разных систем менеджмента, например, качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, безопасности условий труда, экологии деятельности и т.д.

И для повышения уровня ответственности владельцев компаний или организаций в сфере систем менеджмента были созданы специальные документы – сертификаты ISO. Они являются обеспечением уровня ответственности руководства фирмы перед клиентами, партнерами, сотрудниками и гражданами страны.

Одним из важных сертификатов можно назвать iso 14001 . Его актуальность заключается в том, что на сегодняшний день внимание человечества пристально приковано к проблеме сохранения экологии и окружающей среды. И именно данный документ регламентирует ответственную гражданскую позицию владельцев предприятия, выпускающего любую продукцию, по отношению к заботе об окружающей среде.

В рамках ISO на предприятии открываются возможности внедрения инновационных, научных способов регулирования и управления применения природных ресурсов. А это в свою очередь позволяет компаниям:

оптимизировать энергозатраты;

внедрять новые технологии по снижению потребляемой мощности;

оптимизировать потребление материалов и сырьевой базы;

искать и внедрять новые способы утилизации производственных отходов;

улучшить экологическую ситуацию, тем самым уменьшить число человеко-дней нетрудоспособности;

свести к минимуму аварийные ситуации на предприятии и тем самым снизить затраты на ликвидацию аварий.

Однако ИСО 14001 находится на втором месте по важности, тогда как первое занимает сертификация iso 9001 . Это документ, который регламентирует внедрение системы управления качеством выпускаемой продукции. А как известно, высокий уровень выпускаемой продукции – это стабильность успеха компании, узнаваемость бренда не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Это новые возможности на международном уровне и существенный взлет фирмы в сфере бизнеса.