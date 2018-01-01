Что такое пост лизинговые ноутбуки?

Ноутбук занял достойное место в офисах, в квартирах частных пользователей, в жизни геймеров. Это уникальные компактные компьютеры, которые без проблем устанавливаются хоть на кухонном столе, хоть на компьютерном столике, хоть на специализированной компактной выдвижной панели. Мало того, компьютерные устройства можно брать с собой:

в зону фуд корта,

на работу,

в поездку,

на дачу,

даже в деревню к бабушке.

Техническое устройство всегда поможет общаться с друзьями посредством социальных сетей, созваниваться с родственниками по Skype, решать рабочие вопросы, удалённо трудиться, зарабатывая деньги в режиме нон-стоп. То есть ноутбук — это компьютер, который всегда под рукой, помогающий жить, идя в ногу со временем.

Хороший ноутбук стоит очень дорого. Тем более если речь идет о мощной компьютерной технике, которая должна тянуть современные программы. Еще более мощным должен быть агрегат, предназначенный для игровых целей. Такие машины самые дорогие. Ну как купить агрегат по доступной цене, не переплачивая? Тем более если лишних денег нет.

Отправляемся в интернет-магазин за европейской техникой

Именно в интернет-магазине <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->https://dnipro.pc.com.ua/laptops удастся купить бу ноутбук в Днепре, который использовался ранее в европейских компаниях. Это, по большому счету, пост лизинговый агрегат, который изношен на 10, максимум 15 %. Устройство:

эксплуатировалось в адекватных условиях,

постоянно обслуживалось,

на нём заменялась термопаста,

внутренние механизмы очищались от пыли, грязи высококлассными специалистами.

Да, в Европе такие стандарты использования технических устройств. Поэтому на нашем рынке агрегаты б/у попадают только в великолепном качестве, не изношенные, совершенно без следов повреждений на корпусе. Такой компьютер можно смело покупать, понимая, что он подойдёт для самых различных целей и будет эксплуатироваться долгие, долгие и годы.

Западная система эксплуатации

Ноутбуки приобретаются для западных компаний, как правило, на лизинговых условиях. То есть компания постепенно выплачивает определенную денежную сумму за технику, не вкладываясь в покупку сразу же огромной денежной массой. Но после того как необходимая сумма выплачена, компьютеры, как правило, списываются с баланса предприятия, попадая на вторичный рынок. Для европейских стран компьютер возраст которого 3-5 лет — это уже устаревший экземпляр. В прогрессивных зарубежных компаниях используются только новые, супермощные устройства. Трехлетний ноутбук для эффективной работы тут не подходит. Поэтому техника безжалостно отправляется на вторичный рынок, реализуясь буквально за копейки.