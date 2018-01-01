Где можно выбрать красивый номер?

Каждый руководитель каждой фирмы мечтает о том, чтобы его предприятие получало как можно большую прибыль. А от чего зависит эта самая прибыль? Конечно же, от количества клиентов, от количества заказов. Но как же можно увеличить это самое количество заказов и клиентов? Возможно, это покажется вам странным, но изменить ситуацию к лучшему вы всегда сможете, заказав для собственной фирмы красивый номер.

Что представляет собой такой номер? Речь идет о номере, который состоит из большого количества одинаковых цифр. Впрочем, может иметься в виду и зеркальная и (или) парная комбинация.

Какие преимущества имеются у номеров, относящихся к категории «красивые»? Если вы поместите объявление своей компании на страничке в сети или страничке в газете, то при условии, что тут будет указан легкий номер, именно по нему позвонит большая часть клиентов. И это даже при условии, что рядом будут объявления от предприятий, предлагающих аналогичные услуги. Секрет – в более высоком статусе, более положительном имидже, который создает фирме легкий номер.

Чем легче номер, тем меньше шансов, что человек допустит ошибку, набирая его на своем телефоне. Следовательно, риск того, что в вашу организацию не дозвонятся или же передумают звонить, сводится к минимуму.

А еще, чем легче номер, тем больше шансов, что клиент его запомнит, невольно выучит наизусть. Это особенно важно для тех компаний, которым клиенты звонят регулярно – службы доставки еды, службы такси и т.д.

Перечисленные выше достоинства убедили вас и вы уже готовы выбрать красивый номер. Сделать это советуем на портале telphin.ru. Этот портал принадлежит компании, которая носит имя «Телфин» и которая работает на рынке уже порядка пятнадцати лет. За столь существенный период функционирования предприятию удалось заслужить звание лучшего в своей отрасли, а также завоевать доверие больше, чем 200 тысяч абонентов по всему миру.

Что касается легких номеров, то компания предлагает несколько категорий таковых: серебро, золото и т.д. При этом минимальная стоимость подключения услуги составит всего 5000 рублей. Ежемесячная цена платы за номер (так называемая абонентская плата) – 1000 рублей. Учтите, что оплату компания предлагает совершать только за исходящие. Причем тарификация подобных услуг будет напрямую зависеть от того, какое именно предложение от «Телфин» вы выберите.

Сделать заказ услуги или же узнать о предложении максимум информации всегда можно будет на сайте telphin.ru.