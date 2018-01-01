С чем носить летние сапоги

Вы все еще уверены, что сапоги – обувь исключительно для прохладного времени года? Пришло время ломать модные стереотипы. Дизайнеры уверяют, что легкие текстильные сапожки удачно вписываются в летний аутфиты, придавая им нотки озорства. Лето – отличное время для экспериментов. Поэтому, не ограничивайте себя и попробуйте заменить привычные балетки или сандалии необычной парой обуви. Уверены, подобный образ не оставит равнодушным никого и вы будете ловить на себе восторженные взгляды окружающих.

Необычный тренд

Главной отличительной чертой подобной обуви является перфорированный материал, позволяющий ножкам дышать даже в самую изнуряющую жару. Что же касается фасонов, то тут дизайнеры максимально стараются проявить свою креативность: ботфорты, ковбойские, гладиаторы и даже некое подобие вьетнамок – такие модели с легкостью можно увидеть в каталогах и на подиумах.

Трендсеттеры настаивают, что подобная обувь подойдет далеко не каждой моднице. Благодаря необычному внешнему виду, обувь мгновенно приковывает взгляды к вашим ножками. Поэтому, такая модель будет хорошо смотреться исключительно на обладательницах длинных и стройных ног. Во всех остальных случаях они лишь будут подчеркивать недостатки и акцентировать на них внимание.

С чем носить

Подобный вопрос волнует многих модниц. Сама по себе обувь весьма неординарна и мгновенно становится ярким акцентом любого образа. Стилисты рекомендуют несколько сочетаний, которые позволят быстро и без особых усилий создать стильный и запоминающийся образ:

легкие летящие платья. Идеальная комбинация, которая подойдет юным девушкам, предпочитающим романтичный стиль в одежде;

платье-рубашка. Если вы цените комфорт и отдаете предпочтение стилю кэжуал – такое сочетание просто создано для вас. Отличный дуэт для городской модницы, которая хочет превосходно выглядеть, отправляясь на встречу с друзьями;

стиль кантри. Любительницы ковбойского стиля в одежде смогут с легкостью подобрать подходящий наряд к подобной обуви. Многослойные юбки, жилеты, ковбойские шляпы и сумки с бахромой интересно сочетаются с подобной обувью;

шорты и комбинезоны. Хотите подчеркнуть изящность ножек и привлечь к ним внимание? Тогда присмотритесь к подобному модному дуэту.

Дизайнеры уверяют, что бояться такой необычной обуви не стоит. Даже если вы приверженец классики, попробуйте поэкспериментировать. Уверены, что результат таких fashion-изысканий вас приятно удивит. Не знаете, где можно купить сапоги про приятной цене? Настоятельно советуем посетить страничку виртуального бутика Шопомио. Более 100 стильных и необычных летних сапог ждет вас. А максимально оперативная доставка и доступная цена приятно удивит даже самых требовательных модниц.