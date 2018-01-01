Какие бывают камеры видеонаблюдения и чем отличаются, как выбрать лучший вариант для себя

Безостановочное развитие науки и техники позволяет значительно улучшить качество жизни. Значительный прогресс достигнут и в системах видеонаблюдения. Теперь каждый, кто хочет усилить меры безопасности в своем доме может с легкостью это сделать. Цена видеонаблюдения в Екатеринбурге дает возможность установить оборудование практически каждому желающему. Для этого только нужно правильно подобрать устройства, сопоставляя свои возможности, его стоимость и характеристики.

Основным элементом в системе наблюдения Екатеринбурга являются камеры. Они бывают разных видов:

Аналоговые камеры являются несложной конструкцией. Чаще всего их используют для контроля над участками с большой площадью. Пользуются широкой популярностью благодаря хорошему качеству изображения, возможности быстро передавать записанную информацию на сервер. Именно поэтому они применяются не только в частных целях, но и для защиты государственных объектов.

AHD камеры это новые и ультрасовременные устройства, которые опережают все уже существующие по своим свойствам. Они позволяет передавать видеоизображение и аудиосигнал по обычному аналоговому проводу на расстояние до полукилометра с максимально возможным качеством. Установить такие камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге поможет компания “Видео Стандарт”, в ассортименте купольных, уличных и миниатюрных AHD камер.

IP камеры становятся все больше распространены в Екатеринбурге благодаря высококачественному изображению. Отличаются хорошей масштабируемостью. Основными их преимуществами является автономная работа без подключения к компьютеру, возможность просмотра записанной информации с любого устройства и большая дальность наблюдения за объектом.

Все перечисленные виды по сути являются очень универсальными и могут пригодиться для охраны любого объекта, однако существует нюансы. Поэтому подбирать видеозаписывающие устройства лучше с помощью профессионала. Компания “Видео Стандарт” предлагает свои услуги видеонаблюдения в Екатеринбурге в сфере качественного сервиса и установки, а также подборе охранного оборудования.

Классификаций устройств для наблюдения существует много, но есть несколько основных о которых нужно знать. По своему внешнему виду и конструкции камеры подразделяют на корпусные, купольные, поворотные и миниатюрные. Они отличаются ценой особенностями размещения. В зависимости от места установки камеры делятся на наружные и внутренние.

Источник: http://cam-hd.ru