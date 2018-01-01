Дизайнерские коктейльные платья: с чем их сочетать

Коктейльное платье представляет собой упрощенную вариацию вечернего. Его длина может быть по колено, на ладонь выше или ниже, все зависит от стиля и дресс-кода мероприятия. Фасоны коктейльного платья могут быть самыми разным, но все же их принято делить на группы.

Виды коктейльных платьев

Традиционное. Вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. К традиционным коктейльным платьям можно отнести все модели без рукавов, подчеркивающие женственность и хрупкость фигуры, воротник у них также отсутствует. Этот фасон довольно сдержанный, но в то же время весьма элегантный. Здесь вы не встретите изобилия страз, перьев, камней, рюш и других элементов декора, главным украшением традиционного коктейльного платья считается сам материал. Чаще всего это однотонный атлас, бархат или шифон. Дополнить классический образ рекомендуется лодочками на среднем каблуке и небольшим клатчем. Если вы не можете обойтись без украшений, ограничьтесь бриллиантовыми серьгами и кулоном, не более.

Старое доброе ретро. Такие коктейльные платья подходят практически всем, вне зависимости от возраста и комплекции. Длина коктейльного ретро платья ниже колена, поэтому надевать его лучше с высокими каблуками или платформой. Девушкам ростом ниже 160 см рекомендуем рассмотреть другие модели, так как этот фасон может визуально укоротить из без того невысокую барышню. По ссылке http://redinwhitedress.com большой выбор моделей для девушек разного роста.

Асимметрия. Тоже считаете прямые классические силуэты немного скучными? Дизайнерские коктейльные платья в последнее время становятся все смелее. Еще пару лет назад кто бы мог подумать, что многослойная юбка или ассиметричные края так стремительно войдут в моду. Самые экстравагантные и оригинальные коктейльные платья можно найти на сайте шоу рума RED IN WHITE.

Плюс-сайз. Востребованность худощавых моделей, находящихся практически на грани анорексии, постепенно уходит в небытие. Сегодня актуальны коллекции дизайнерских коктейльных платьев размера плюс-сайз. Завышенная талия и ниспадающая элегантная юбка помогут скрыть недостатки любой фигуры, представив вас в наиболее выгодном свете. Откажитесь от массивных украшений, притягивающих взгляд. Обладательницам пышных форм подойдут однотонные коктейльные платья. Можно попробовать примерить контрастное: красный верх и черный низ.

Коктейльное платье на заказ

Если сомневаетесь при выборе фасона или просто не можете найти идеально подходящую модель, рекомендуем шить коктейльное платье на заказ. Только так оно 100% сядет по фигуре, а вы непременно очаруете всю мужскую половину аудитории, присутствующую на мероприятии. Дизайнер учтет все ваши пожелания и особенности телосложения, предложит несколько вариантов и будет шить изделие по индивидуальным меркам. Второго такого же платья как у вас точно не будет на мероприятии, можете быть спокойными. Дизайнерское коктейльное платье, сшитое на заказ, подчеркнет ваш тонкий вкус и чувство стиля, ведь эксклюзивность всегда в цене.