Особенности займов в микрофинансовых организациях и микрокредитных компаниях

Сложности в глобальной экономике вызывают целый ряд проблем при планировании и использовании семейных финансов. Далеко не всегда удается уложиться в планируемый бюджет, особенно, при возникновении непредвиденных проблем. Поэтому у россиян появляется необходимость изыскания дополнительных финансов в виде займов на определенный срок.

Такие займы часто берутся у знакомых и родственников, однако финансовые проблемы затрагивают широкий круг граждан, и этот способ не всегда доступен. Альтернативой могут служить кредитные возможности банковских учреждений, однако при небольших суммах и кризисе времени оформление кредитов в банках не лучший способ займа.

Для таких целей больше всего подходят микрофинансовые организации или микрокредитные компании, которые достаточно быстро и с минимумом необходимых документов выдают относительно небольшие суммы на один-два месяца. В МФО приветствуется повторный займ при условии своевременного расчета за предыдущий.

При этом добросовестным заемщикам обычно снижают процентную ставку на последующие транзакции, либо увеличивают предоставляемую сумму. Кроме того, для последующих транзакций нет необходимости заново предоставлять документы, так как клиент уже занесен в базу данных в качестве надежного. Для таких надежных клиентов транзакции могут выполняться на банковскую карту, счет или на кошелек в электронных системах.

Сложнее обстоят дела у людей пенсионного возраста, для которых получение кредитов в банках связано с целым рядом проблем. Микрофинансовые организации более просто выдают займ пенсионеру, хотя и у них есть ряд ограничительных факторов. К ним относят занимаемую сумму и предельный возраст для транзакции.

Некоторые МКК не устанавливают предельный возраст заемщиков или определяют его от 70 до 75 лет. Таким образом их клиентами могут стать многие россияне, вышедшие на пенсию по возрасту. Довольно часто у пенсионеров требуют предоставления информации о банковской карте, на которую перечисляются пенсионные взносы.

Требуется также информация о действующих кредитных договорах или договорах микрозайма. В любом случае, МФО относятся к гражданам пенсионного возраста более лояльно, чем банковские организации. Благодаря такому подходу и эта категория российских граждан имеет возможность достойно решать возникшие финансовые проблемы. А стабильное поступление пенсионных взносов позволяет им в договорные сроки погашать полученные микрокредиты.