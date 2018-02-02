Причины и борьба с перееданием

Еще недавно переедание входило в категорию пищевых расстройств, но сейчас оно считается настоящим заболеванием. К счастью, избавиться от него можно и без походов к специалистам.

Причины переедания

Еда – это примитивный и доступнейший источник удовольствия. Сейчас люди едят с наслаждением, готовят вкусные блюда, посещают рестораны и кафе, украшают свою пищу, экспериментируют с ней. Восприятие еды закладывается еще в детстве, поэтому люди подсознательно ассоциируют ее с удовольствием.

Именно поэтому переедание часто происходит из-за постоянного стресса, каких-то тревожных событий и состояний, психотравм, заниженной самооценки, некоторых ментальных расстройств. В таком случае нужно разбираться именно в психологическом состоянии, попутно решая проблему бесконтрольного поглощения пищи.

Неконтролируемый аппетит возможен также из-за проблем с физическим здоровьем. Недостаток каких-то веществ, гормональный дисбаланс нередко приводят к болезненной тяге к еде. В одном случае человек потребляет только сладкое, в другом ему хочется жирной пищи. Все это сигналы организма, нуждающегося в каких-либо микроэлементах.

Переедания случаются и из-за скуки. Человек долгое время проводит за каким-то монотонным занятием и то и дело тянется за кусочком чего-то съестного. Просмотр фильма, чтение книги, работа за компьютером – как часто эти занятия сопровождаются приятными перекусами. И далеко не всегда это «невинные» яблоки или мандарины: в ход могут идти конфеты, сухарики, жирные закуски.

Конечно, результаты переедания далеки от приятных. Во-первых, человек со временем набирает лишний вес, потому что получает больше калорий, чем ему необходимо на протяжении долгого времени. Во-вторых, переедания сказываются и на психологическом состоянии человека. В-третьих, они чреваты проблемами с органами пищеварительной системы, и не только с ними.

Как бороться с перееданием?

Чтобы побороть вредную привычку, нужно разобраться в ее причинах, проанализировать свой образ жизни и систему питания. Рацион стоит разнообразить витаминами и полезными микроэлементами, уменьшить потребление вредных продуктов. Однако этого редко бывает достаточно, если дело в гормональном дисбалансе или каких-то напряженных психологических состояниях.

Необходимо сделать глубокий анализ своего настроения, когда тяга к пище выходит из-под контроля. Возможно, к этому ведут какие-то конкретные события. Например, накричал родственник и сразу захотелось перекусить чего-то сладкого.

Снизить уровень стресса в жизни бывает сложно. Проще искать способы отдохнуть от него. И нередко таким способом становится еда. В таком случае ее нужно заменить другими методами. Это может быть творчество, чтение, просмотр фильмов (но без еды!), общение с людьми, занятия йогой или танцами. Стоит лишь помнить, что физическая активность (будь то прогулка или даже тренировка) провоцирует аппетит и нужно запастись чем-то полезным для утоления голода.

Так же допустимо применение средств для снижения веса. Таким эффектом обладают большинство средств представленых на сайте https://topmagaz.ru. Спустя некоторое время после приёма капсул, возникает ложное чувство сытости, которое имеет продолжительное действие. Нехватку витаминов и минералов, в таком случае, компенсирует богатый состав препарата.

Стремление к похудению похвально лишь в том случае, если питание стабилизировано, а проблема перееданий решена. Склонный к этому человека будет чувствовать себя еще хуже из-за ограничений в пище и вскоре сорвется. Поэтому диеты, направленные на похудение исключены. При этом стоит сохранять самокритичность и постараться не жалеть себя.