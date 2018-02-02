Анализ рынка труда Махачкалы

Махачкала – крупный город с полумиллионным населением, который располагается на берегах Каспийского моря. В столице Дагестана созданы все условия для комфортного проживания. Работа в Махачкале тоже найдётся для всех желающих, ведь в регионе достаточно заводов, производственных предприятий, супермаркетов, торговых точек. Места для трудоустройства есть, как для молодых специалистов, так и для опытных профессионалов.

Востребованные профессии

Больше всего открытых вакансий в сфере торговли. Без проблем найдут работу кассиры, торговые представители, продавцы-консультанты. На втором месте – производство. На заводы и фабрики требуются квалифицированные рабочие, грузчики, водители, инженеры-технологи. Не отстаёт и сфера IT-технологий. Компании ищут программистов, разработчиков приложений, операторов-наладчиков специализированного оборудования. Вот список самых востребованных профессий в Махачкале:

менеджер интернет-магазина;

продавец-консультант;

администратор интернет-сайтов;

водитель такси;

удалённый оператор ПК;

мастер в автосервис;

оператор бульдозера/автокрана/самосвала;

домашний персонал;

работники в сферу лёгкой промышленности.

В рестораны, гостиницы требуется обслуживающий персонал: официанты, бармены, уборщики. Востребованы и повара. Кстати, представители этой профессии зарабатывают от 30 до 100 тыс. руб.

Конкуренция на рынке труда

А вот для юристов и бухгалтеров – не лучшее время. Конкуренция между кандидатами в этом сегменте довольно высокая. На одно место претендует до 5-6 человек. Проблема есть, работы для финансистов не хватает, это обусловлено кризисом 2014-2016 годов, когда массово закрывались кредитные организации, ликвидировались банковские учреждения. Шансы найти место для трудоустройства есть. Приличные должности с высокой заработной платой и перспективой карьерного роста есть для опытных специалистов, которые совестно и ответственно относится к выполнению своих обязанностей.

Уровень оплаты труда

Средняя заработная плата в регионе – 28 тыс. руб. Больше всех зарабатывают те, кто занимает руководящие должности: ТОП-менеджеры, начальники отделов. Неплохой доход у водителей. Их зарплата достигает 90 тыс. руб. Требуются водители в службы такси, логистические компании. Отдают предпочтение кандидатам с собственным транспортом.

Ценят работу инженеров, тестировщиков программного обеспечения, веб-дизайнеров, специалистов, занятых в сфере недвижимости. Врачи в частных клиниках зарабатывают от 50 до 120 тыс. руб. А вот продавцы-кассиры, уборщики производственных помещений, кладовщики, грузчики получают до 30 тыс. руб. Невысокие заработные платы в учителей, воспитателей, медицинских сестёр. Консультанты call-центров получают около 25 тыс. руб.

Крупные работодатели

Среди самых крупных работодателей региона – компания КАМ, которая работает в сфере торговли. Ищут торговых представителей, менеджеров по продажам. Открытые вакансии есть также в таких компаниях: Много мебели, ГАЗПРОМ, МТС, Ростелеком. Работодатели готовы трудоустраивать как опытных работников, так и выпускников общеобразовательных и высших учебных учреждений.

Проще всего найти место для трудоустройства на специализированных платформах. Здесь ежедневно появляются открытые вакансии с исчерпывающей информацией: должность, возможная заработная плата, требования к кандидатам, должностные обязанности. Как вариант, можно зарегистрироваться на бирже занятости, поискать предложения в газетах или на досках объявлений.