Что подарить бухгалтеру?

Почти на каждом предприятии принято поздравлять сотрудников с днем рождения. Где-то даже поздравлять с другими важными событиями. Обычно поздравляют именинника только близкие коллеги и те, с кем он тесно сотрудничает. Однако если в компании принято дружно поздравлять всех сотрудников одинаково (от директора до уборщицы) – это говорит о хорошей слаженности коллектива. Неважно где работает человек – у каждого на предприятии есть бухгалтер (где-то даже не один). В преддверии дня бухгалтера многие люди задумываются, как оригинально поздравить человека, отвечающего за зарплату сотрудников. Попробуем сделать это в уместной форме и, как минимум, не банально. Как поздравить женщину бухгалтера. • Все женщины любят цветы. Готовясь к поздравлению, не забудьте о самом главном – о букете цветов. Или не цветов. Заранее уточните, есть ли у человека аллергия. Это очень важно. Если такой проблемы нет – смело дарите цветы. Если есть – будьте оригинальны. Букеты сейчас изготавливают из чего угодно. Молодой бухгалтер будет рада букету из мягких игрушек. Человек, заботящийся о природе или фигуре, обрадуется букету из фруктов или овощей. Люди предпенсионного возраста больше будут рады полезному букету из чая или кофе. Неважно из чего будет букет (пусть хоть из оригами), но вручить его женщине нужно обязательно. Можно даже пошутить над бухгалтером и подарить ему букет цветов из денег (неважно, настоящих или игрушечных).

• Прекрасным дополнением к букету может быть корпоративный подарочный набор с чаем, кофе или сладостями. Примеры смотрите тут • Поздравление в стихах. Порадует представительниц прекрасного пола не меньше, чем цветы. Главное - не быть банальными и не читать поэм вместо стихов. Стихи поздравления для женщины бухгалтера можно найти в свободном доступе в интернете. Можно заказать написание именного стиха у персонального копирайтера. Если в коллективе есть человек, который дружит с рифмой – можно попросить его об этом одолжении. Еще один хороший и оригинальный вариант – написать стихотворное поздравление всем коллективом и дружно поздравить.

• Не стоит все время о деньгах. Поздравляя женщину бухгалтера, не стоит все время говорить о деньгах. Их можно упомянуть в поздравлении один-два раза (пожелать, что бы их было много, и что бы дебет с кредитом сходился, например). Основной упор в пожелании стоит сделать на внешний вид женщины, состоянии её здоровья, личную жизнь и благополучие семьи. Помните, что все женщины любят ушами. Как поздравить мужчину бухгалтера. • Мужчинам тоже нужны цветы. Нет, дарить мужчине бухгалтеру букет цветов точно не нужно. Однако от оригинального и маленького презента от всего коллектива он явно не откажется. Пусть это будет комнатное растение (если мужчина любит их) или оригинальный букет из продуктов (сушеная рыба, колбасы, мини-алкоголь). Многие производители подарков предлагают оригинальные корпоративные наборы для мужчин с необычными деликатесами или необычными функциональными предметами. Мужчинам тоже приятно получить внимание. • Вместо стихов анекдоты. Если женщина бухгалтер будет рада поздравлению в стихах, то мужчину стоит поздравлять юмористически. Можно устроить розыгрыш, придумать шуточное поздравление (вот здесь можно и в стихах) или просто поздравить человека забавно. Единственное, что стоит учесть – это чувство юмора именинника. Как минимум, оно должно быть, как максимум нужно знать насколько это чувство юмора специфично. • Вместо комплиментов мозговой штурм. Если девушки любят восхищаться своим внешним видом и своей семьей, то гордость мужчины - это его умственные способности. Если в компании позволяет помещение и начальство дает добро – устройте виновнику торжества короткий квест поиска праздничного подарка. Неважно, будет ли это материальный подарок или просто коллективное поздравление и чай с тортом. Главное, чтобы было что искать.

Источник: https://pandarius.ru/