Как устроиться на работу без опыта

После окончания института многие выпускники сталкиваются с проблемой устройства на работу. Как же решить этот вопрос, тем более, что всем так нужен заработок. Давайте разбираться вместе с командой проекта Hotwork. 1 шаг – знания В период обучения вам приходилось делать курсовые, исследовательские и дипломные работы, а также рефераты. Все это представляет первоначальные знания на пути формирования как профессионала. Как правило, выбор тем для них осуществляется студентами самостоятельно. Старайтесь выбирать в вашей профессии наиболее востребованную сферу, причем узкой направленности и расширяйте в ней свои познания. Это дает ваш больше шанса, поскольку в узкоспециализированных сферах конкуренции бывает меньше. Старайтесь постоянно расширять границу своих познаний. Это будет открывать вам все больше дверей. Если вы участвовали на различных конкурсах или же олимпиадах, то это дополнительный плюс для вас. 2 шаг – приобретение бесплатного опыта: практика Как правило, отсутствие опыта всегда является важной помехой для устройства на хорошую работу. В процессе учебы студенты проходят практику, которая является первым опытом, а также местом, где можно получить полезные рекомендации. Для повышения своего мастерства можно на начальном этапе бесплатно предложить свои услуги в качестве практиканта той фирме, на которой бы вы хотели работать с последующим принятием вас на работу. Не бойтесь, что вы не имеете опыта, так как от бесплатно предлагаемых услуг вряд ли кто откажется. Биржа фрилансеров также дает доступ к получению первого опыта и заказов. Она может стать исходной точкой к получению хорошей работы в дальнейшем. 3 шаг – заведение портфолио для устройства на работу Вам нужно завести портфолио, чтобы рассказать о себе вашему работодателю. Проходя собеседования ваши манеры и действия должны отличать уверенность. Отвечая на вопросы работодателя, старайтесь быть честными. Не надо приукрашивать свои успехи, а также не придумывайте, что вы где-то работали, если этого не было на самом деле. Особенности оформления портфолио: 1. Приобретите большую и качественную папку с кольцами; 2. Вложите в нее множество файлов; 3. На самую первую страницу вложите собственноручное резюме; 4. Внутреннюю часть папки оформите разнообразными цветными разделами; 5. Вложите имеющиеся свои исследовательские труды: курсовые, рефераты, дипломные; 6. Если имеются награды, дипломы, то тоже их вкладываем. Это дополнительный плюс к вашему портфолио, подтверждающие ваши преимущества. На проверочных собеседованиях предварительно заполнив анкету положите ее в портфолио и протягивайте папку. Такая подготовленность будет служить вам на пользу и не пройдет мимо внимания работодателя. 4 шаг – где искать работу Конкретно выбрав сферу своей работы надо начинать поиски с больших компаний, поскольку здесь не всегда будут требоваться опытность и большие знания. Они дают больше возможности обучаться практике, а также, среди большого количества людей, всегда кто-нибудь сможет помочь. В больших компаниях чаще меняется персонал и поэтому чаще требуется новые сотрудники, поэтому найти вакансию будет легче. Компания же имеющая небольшое количество сотрудников ищет специалиста, который с начала своей рабочей деятельности умел грамотно выполнять свою обязанность. Послесловие Будьте уверены в себе и никогда не теряйте веру в свои силы после первых неудач. Ведь каждая неудача — это ценный багаж, позволяющий умному человеку делать правильные выводы и продолжать двигаться вперед.