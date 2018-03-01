Как поддерживать себя в форме и радоваться каждой тренировке

В здоровом теле – здоровый… Уже надоело это слышать, правда? Про здоровый дух, про то, что движение – это жизнь, что спорт продлевает жизнь, укрепляет тело и иммунитет. Вы и так все это знаете с самого детства, вы и сами видите, какие тела у спортсменов – да и просто у тех, кто регулярно ходит в спортзал и не прогуливает занятия по аэробике. И себе хочется такое же, и здоровье хочется сохранить до самой старости. Все предельно просто: нужно перестать слушать и начать делать.

Не всем подходят жесткие нагрузки в качалках, не всем нравится таскать железо, не все любят растяжку или бег. Так что важно подобрать для себя занятие, которое было бы в радость, а не в тягость. В помощь вам – каталог DAROO: (https://daroo.by/minsk/fitnes) Здесь собраны все возможные активности в Минске: от серьезных занятий теннисом до веселых прыжков на батутах, от суровых курсов в тренажерках со строгими тренерами до изящных занятий фехтованием на рапирах.

Каким спортом заняться в Минске?

Все зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. А еще от того, что вам нравится больше всего. Да, каждый может заставить себя бегать утром вокруг дома, но при этом некоторые потом будут весь день ходить с испорченным настроением. Поэтому прислушивайтесь к себе, листая варианты в каталоге.

Тем, кто хочет сбросить вес и вылепить тело мечты, рекомендуется выбирать сертификаты на занятия с тренерами. А еще желательно подобрать в разделе «Фитнес и спорт» каталога DAROO спортзал, где вместе с инструкторами работают диетологи. В тандеме с ними вы сможете разработать такой рацион и такой режим нагрузок для себя, чтобы худеть было легко и приятно.

Чтобы растянуться и осуществить давнюю мечту о шпагате, лучше выбрать йогу или танцевальные занятия. К тому же, танцы не только укрепляют тело и способствуют растяжке, но и улучшают координацию движений, делают вас более ловкими.

Варианты для общего оздоровления – аквааэробика и скандинавская ходьба. Кстати, сертификаты на такие занятия станут отличными подарками для родителей, которым хочется оставаться вечно молодыми и бодрыми.

Необычные спортивные занятия для тех, кому хочется не только двигаться, но и получать свежие впечатления, узнавать что-то новое для себя – фехтование на рапирах и стрельба из лука. Это тоже спорт, и еще какой! Укрепляются мышцы, повышается внимательность – зарядка не только для тела, но и для ума.

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