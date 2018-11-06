Путешествие в Самару: снять квартиру на сутки

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Самара - прекрасный городок, расположенный вдоль Волги, даже если вы туда попали случайно по различным непредвиденным обстоятельствам, не расстраивайтесь. Этому городу есть чем вас порадовать. Вы можете организовать прекрасную прогулку в парке, которому там совсем не одиноко, у него есть зеленые друзья-парки. Также вы сможете отправиться вдоль длинной набережной, ну а если вы являетесь заядлым любителем знакомств с исскусством в 4-х стенах, то музеи этого города ждут вас с нетерпением. Аренда квартир без посредников - ваш верный союзник в вопросе комфортного отдыха после увлекательной прогулки по чудному городу на Волге.

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