Проведение оптовых торгов сельскохозяйственной продукцией: преимущества онлайн системы

Оптовая продажа и покупка кормов, зерна, бобов и другой продукции сельхозпроизводителей требует учета множества факторов. Продавец хочет получить максимально возможную прибыль, а покупатель – найти выгодную цену. Раньше подобное представляло собой неразрешимую дилемму. Благодаря появлению специализированной оптовой биржи, приобрести или продать крупы и корма можно быстро. Работают здесь только оптовики. Вне зависимости от интересующего объема продукции, специализированный ресурс позволит каждому найти выгодное во всех отношениях предложение. Онлайн-проект не взмывает посреднических комиссий. Это значит, что продавец или покупатель платят только за результат. Размер оплаты известен заранее, что позволяет заранее оценить экономическую обоснованность сделки.

Биржа Grainprice предлагает пользователям эффективную систему работы. Процедура заполнения классификаторов по различным товарным группам отнимет не более 4-5 минут. Для подбора профильной компании и организацию приглашения понадобится около 10-15 секунд. В результате пользователь экономит время. Увеличение скорости работы произошло не в ущерб качеству и безопасности. На портале реализована онлайн-проверка контрагентов. В результате вероятность проведения сомнительных сделок равна нулю. Одновременно с этим пользователи существенно расширяют рынки сбыта, а те, кто планирует совершить оптовую закупку – получают возможность выбрать товар на выгодных условиях.

Система заключения сделок построена таким образом, чтобы исключить коррупционную составляющую. Пользователи онлайн-биржи работают исключительно на рыночных условиях. Те, кто планирует начать работу на бирже, оценят преимущества, которые предлагает система:

возможностью получить допуск в систему обладают только отраслевые компании;

к участию в торгах допускают только оптовиков, которые были авторизованы организаторов торгов;

оперативное проведение онлайн-проверки контрагента;

отсутствие рекламы;

отсутствие системы платного «накручивания» рейтинга – пользователи видят оценку участника, исходя из проделанной им работы;

отсутствие скрытых комиссионных платежей;

оплату производят только за результат.

Компании, которые не соблюдают взятые на себя обязательства, отстраняются от участия в проведении торгово. В результате новички и профессионалы застрахованы от возможности пересечься с недобросовестными партнерами.