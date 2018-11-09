Что такое ОФД для онлайн-касс

Кто такой оператор фискальных данных (ОФД) и для чего он нужен? Его главное предназначение – это сбор данных о кассовых расчетах и их последующая передача в ФНС. Все владельцы онлайн-касс в обязательном порядке должны заключать договор с ОФД.

Подключение

Перед заключением договора с ОФД рекомендуется найти организацию в специальном утвержденном ФНС списке. Реестр таких организаций размещен на сайте налоговой службы. Наряду с посреднической функцией между кассой и налоговой службой ОФД часто предлагает и прочие услуги, среди которых:

сбор и анализ данных по торговым операциям;

просмотр истории транзакций;

контроль в отношении сотрудников и некоторые другие.

Средняя цена услуги по обслуживанию – около 3 000 рублей ежегодно.

Процедура подключения предусматривает создание личного кабинета на сайте оператора и заключение с ним договора. Кроме того, ККТ нужно зарегистрировать на сайте налогового ведомства, для чего потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Принцип работы ОФД

Принцип работы ОФД легко отследить на простом примере. При приобретении товара в магазине покупатель вносит оплату и получает чек. При проведении этой операции ККТ сохраняет информацию о покупке и отправляет эти сведения на сервер оператора. ОФД присваивает чеку фискальный признак и возвращает его обратно для распечатки и передач покупателю. Сохраненные данные оператор передает на сервер налоговой службы.

Действующее законодательство предъявляет требование к деятельности практически всех организаций и ИП в части направления чеков в электронной форме через ОФД. Несоблюдение этого требования влечет наложение санкций в виде штрафа – 10 тысяч рублей на организации и 2 000 – на ИП.

Требования к кассам

Новые положения законодательства предусматривают обязанность по замене старых ККТ на онлайн-кассы с подключением к ОФД, которые имеют следующие функции:

Наличие доступа в интернет и возможность направления чеков в электронной форме. Наличие фискального накопителя. Возможность печати чека с QR-кодом и специальной ссылкой на конкретную операцию.

С 2017 года эти требования обязательны для исполнения. Онлайн-кассы допустимо использовать только те, модели которых внесены в утвержденный ФНС реестр. Применение иных устройств также влечет санкции в виде штрафа – на юридическое лицо – 5-10 тысяч рублей, а на должностных лиц и ИП – 1,5 – 3 тысячи.