Можно ли изменить цену контракта по 44-ФЗ

Согласно законодательству, сумма контракта после завершения торгов фиксируется на определенном значении, менять которое запрещено. Но существует ряд условий, при соблюдении которых в этом правиле появляются небольшие исключения. В каких же ситуациях допускается изменение цены контракта?

До заключения контракта

В некоторых случаях изначальная цена контракта снижается в процессе торгов, в результате чего поставщик увеличивает объем закупки в счет сэкономленных денег. Ему позволяет это сделать ч.18 ст.34 44-ФЗ.

Однако проведение этой процедуры имеет ряд особенностей:

Может быть увеличено лишь число товаров, запрещено менять объем и вид услуг или работ;

Возможность изменения цены контракта должна быть вписана в закупочную документацию;

Цена контракта не должна превосходить разницу между его окончательной суммой и максимальной ценой.

Чтобы установить новый объем покупки, необходимо рассчитать стоимость одной единицы товара. Для этого нужно поделить предложенную цену на требуемое изначально число товаров. Победитель может как согласиться на изменившиеся условия, так и отказаться их принять. Если обе стороны удовлетворены результатами, они заключают новый контракт. В противном случае будет подписано соглашение на основе договоренностей, определенных в ходе торгов.

По заключении контракта

После получения подписей обеих сторон цену контракта разрешается изменять при проведении всех видов закупок (исключая запросы котировок). Как и в предыдущем случае, такая возможность должна содержаться в закупочной документации.

Поставщик участвует в обсуждении изменения цены или количества товаров. Право заказчика на увеличение или уменьшение объема заказа прописано в пп.б п.1 ч.1 ст.95 закона о государственных закупках. При этом изменения должны составлять не более 10%. Если сокращается объем поставок, то сумма контракта также должна быть пропорционально уменьшена.

Непредвиденные обстоятельства

Значение цены не всегда зависит от желания заказчика. К примеру, было сокращено финансирование государственного предприятия. В подобном случае стоимость и объем оказываемых услуг полностью зависят от решения поставщика. При его согласии сумма контракта снижается, а объем товаров и работ остается неизменным. Если поставщика не устраивают подобные условия, то количество товаров уменьшается вслед за ценой.

Еще одно обстоятельство – стоимость коммунальных услуг. От того, насколько они дешевеют или дорожают, напрямую зависят финансовые затраты на обслуживание жилых зданий.

Для выполнения некоторых контрактов требуется большой срок. И за это время может произойти столько изменений, что стороны понесут убытки, работая друг с другом на старых условиях. Стоимость товаров, а также их объем могут быть существенно изменены, но с некоторыми ограничениями:

Контракты на 3 года и более с государственными заказчиками – от 10 млрд. рублей;

Контракты на 3 года и более с органами государственной власти субъектов федерации - 1 млрд. рублей;

Контракты на один год и более с муниципальными заказчиками – 500 млн. рублей.

Не все сделки попадают под эти категории. Для долгосрочных контрактов на клиническое исследование лекарственных средств Правительство РФ установило цену в 40 млн. рублей.