Самостоятельное формирование интерьера квартир и частных домов

Дизайн интерьера, составление строительных смет и другие нюансы перестали быть чем-то сложным. Благодаря программному пакету, даже новичок справится с задачей. Достаточно скачать софт на сайте interior3d.su, чтобы решить сразу несколько проблем. Разработка в равной степени эффективно справится с ремонтом и перепланировкой. Сделав несколько кликов мышкой, пользователь увидит реализацию того или иного варианта. Расстановка мебели отнимет пару минут, что существенно облегчает проектирование. Пользователь берет на вооружение готовые шаблоны, предлагаемые сайтом interior3d.su, или формирует собственный проект.

Возможность сформировать смету строительных работ

Строительство сопряжено не только с проектированием, но и финансовым аспектом. Минимизировать возможные проблемы поможет соответствующий раздел в программе. Пользователю достаточно будет выполнить три шага. Новички, решившие сделать все своими руками, получают возможность заранее проанализировать финансовую сторону вопроса. Помимо сметы, отдельный раздел программы позволит сформировать перечень необходимых строительных материалов. Особенность программы – возможность самостоятельно вносить в нее необходимые корректировки. Финальный штрих – распечатка сметы или сохранение ее в виде отдельного файла.

Что готова предложить пользователям программа

Каждый дом неповторим, поэтому для обустройства интерьера применяют тот или иной вариант мебели. Программный продукт включает более 100 вариантов. Они помогут создать уют в различных комнатах:

туалет;

туалет; кабинет;

кабинет; кухня;

кухня; прихожая;

прихожая; ванная.

Пользователь имеет возможность проводить замену текстуры и цвета. Любую творческую идею можно заранее апробировать. Второе преимущество специализированного софта – несколько тысяч материалов для выполнения внешней и внутренней отделки:

плитка;

плитка; тканевые текстуры;

тканевые текстуры; линолеум;

линолеум; кирпич;

кирпич; прочее.

Представлены варианты не только для мебели, но и бытовой техники. Можно заранее посмотреть, как тот или иной цвет облицовки будет выглядеть в интерьере. Завершает список преимуществ простой интерфейс. Использовать современный софт можно без профессиональных навыков в области программирования. Ставка сделана на интуитивно понятный интерфейс. Наличие видео-подсказок позволит даже новичку быстро разобраться. Многофункциональный планировщик квартиры позволит заранее просмотреть различные способы реализации интерьера. Люди, у которых мало или вообще нет опыта в области 3-Д моделирования, без проблем освоят программу.