Правила нанесения венецианской штукатурки

Известно, что почти все технологии нанесения штукатурки не требуют идеальности и ровности стен. При этом светлые цвета этого вида могут подчеркнуть даже те неровности, которые якобы не видно. В связи с этим стена, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть обработана грунтовым раствором. После полного высыхания ее необходимо покрасить водоэмульсионной краской. При этом цвет должен соответствовать цвету будущей штукатурки, ведь она может просвечиваться. Плюсом можно считать то, что таким образом с легкостью можно добиться необычного визуального эффекта.

Правила нанесения штукатурки

Венецианская штукатурка немного отличается от остальных, ведь ее наносить стоит начинать не с пола, а с потолка. Раствор наносится движениями, напоминающими дугу. При этом шпатель нужно придерживать под небольшим уклоном.

Консистенцию необходимо размазать по стене, обработав всю площадку. Штукатурку нужно наносить тонким слоем, который должен немного просвечиваться. Далее всю обработанную площадь необходимо просушить. На это понадобится около 8 часов.

Следующий слой может быть темнее первого. Таким образом, можно достичь мраморного эффекта покрытия. Второй слой нужно наносить там, где пересекаются предыдущие мазки.

Все последующие нанесения выполняются с помощью меньшей по размеру кельмы. При этом движения должны быть более короткими. Слоев может быть 4-10. При этом каждому из них нужно давать просохнуть.

При нанесении финального слоя через двадцать минут его стоит хорошо отполировать. Для этого понадобится шпатель широкого типа. Инструмент прижимают к стене и асимметрическими движениями обрабатывают всю площадь. Мазки необходимо переплетать между собой.

После окончания всех манипуляций стена должна высохнуть. На это может понадобиться около семи дней. Лишь после всех этапов можно приступать к заключительной обработке штукатурки. Для этого используют воск или лак. Если это будет воск, то его нужно наносить кельмой, лаком можно красить кистью.

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Стоимость нанесения штукатурки

Декоративная штукатурка – очень привлекательный вариант, поскольку за небольшую стоимость есть возможность придумать и сделать самый необычный интерьер, которому каждый сможет позавидовать. Венецианская штукатурка считается одной из наиболее популярных. При этом если выполнять всю работу самостоятельно, то можно прилично сэкономить на оплате профессионального мастера. Специалисты сайта https://sanmarco-vernici.ru/ рекомендуют серьезно отнестись к своему выбору.