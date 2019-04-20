Обновленный мобильный телефон от Apple: высокая производительность процессора и всепогодная камера

Североамериканский производитель смартфонов компания Apple представила модуль 7+, получивший обновленную форму. Первая инновация – кнопка «домой» стала сенсорной. Благодаря этому, iphone 7 plus 32gb black порадует пользователей быстротой реакции. Вторая доработка – появление приятной тактильной текстуры. Корпус мобильного устройства уверенно лежит в руке. Поклонники качественного звука не останутся разочарованными. В 7+ установлены стерео-динамики.

Обновленный процессор A10 fusion

Североамериканский производитель мобильных телефонов разработал 4-ядерный процессор с новой архитектурой. Его особенность – увеличение производительности. При этом наблюдается экономия заряда аккумулятора. Результаты испытаний подтвердили, что одна зарядка прослужит на 2 часа больше, чем у предыдущих моделей «яблочного» телефона. Поклонники онлайн-игр, потокового видео или работы с «тяжелыми» приложениями не ощутят проблем. Процессор обеспечит комфортную работу.

Качественные снимки в любой ситуации

В IPhone 7 plus разработчики реализовали обновленную программную и аппаратную часть. Оптическая стабилизация картинки и true tone вспышка позволят даже при недостаточном уровне освещения получить качественное фото. Размытие картинки отдельных участок изображения, которое часто беспокоило пользователей, ушло в прошлое. Даже динамические объекты получится зафиксировать благодаря увеличенной выдержке. Повысить эффективность работы камеры удалось благодаря обновленной диафрагме – f/1.8. На нее падает почти в 1,5 раза больше света, чем в предыдущих версиях «яблочного» смартфона.

Новичкам не нужно волноваться. Разбираться в сложных настройках не придется. Вспышка True tone сама подстроиться под цветовую температуру, выбрав оптимальный режим. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп. Поклонники «селфи» оценят возможность сделать качественную фотографию.

Обновленная операционная система

Смартфон получил iOS 10 с рядом оптимизаций. Первая – ускорение работы. Это значит, что даже при максимальной нагрузке ОС не «зависает». Вторая оптимизация – многоуровневая защита. Пользователям не нужно волноваться о том, что их данные станут объектом преступных посягательств. Третья доработка связана с простотой управления. ОС позволяет быстро перейти к интересующему разделу. Смартфон выпущен в нескольких модификациях – 32, 128 и 256 Гб. Потребитель выбирает одно из представленных цветовых решений.

Немного информации о технической «начинке»

В режиме ожидания модель может работать до 384 часов. А при разговоре время сокращается до 21 часа. Смартфон поддерживает одну симкарту, это будет элемент Нано-сим. Продажи Айфона начались в сентябре 2016 года. Несмотря на это, телефон пользуется огромной популярностью и сегодня. Эту модель чаще всего приобретают состоятельные люди и представители молодежи. По отзывам покупателей аппарат отличается тем, что очень долго держит заряд батаереи. Также владельцы телефона отмечают отличную камеру, которая порадует любителей сочных цветов и ярких красок.