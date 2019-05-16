Как улучшить жилищные условия в Ижевске: продажа/покупка или обмен квартиры

Собственное жилье – территория персонального комфорта и удобства. Имея ограниченный бюджет, многие семьи Ижевска покупают однокомнатные квартиры. Этот формат недвижимости привлекателен не только доступной ценой, но и недорогим обслуживанием. Но по мере увеличения численности жильцов, он превращается в крепость. Единственным способом улучшить жилищные условия является покупка более просторного объекта. Для этого сначала нужно выгодно продать имеющееся имущество.

Как выгодно продать однокомнатную квартиру

Владелец может использовать несколько способов продажи недвижимости. Наиболее простой – мониторинг объявлений типа: куплю 1 комнатную квартиру в Ижевске, размещенных в СМИ и на просторах интернета. Самостоятельная реализация жилья сопряжена с многочисленными трудностями, необходимостью встречаться с большим количеством потенциальных покупателей.

Существует иной метод – обращение к риелтору. Специалист обеспечит полное сопровождение сделки, включающее в себя:

публикацию объявлений;

размещение предложения в собственном каталоге;

поиск и встреча с покупателями;

оформление документов и контроль грамотности их составления в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость услуг риелтора будет зависеть от суммы продажи. Его помощь особенно актуальна тем, кто проживает в другом городе, имеет загруженный рабочий график, не желает самостоятельно сталкиваться с бюрократическими проволочками и другими сопутствующими проблемами.

Обмен квартиры – альтернатива продаже/покупке

В практике современных рыночных отношений существует понятие обмена недвижимостью. Его преимущество заключается в упрощении проведения сделки. В данном случае не нужно несколько раз посещать нотариальную контору, собирать документы, искать сначала покупателя, а затем – продавца. Обменяться квартирами можно с доплатой и без. При этом нужно:

определиться с предпочтительными районами нового жилья;

выбрать формат недвижимости (количество комнат, планировка);

убедиться в наличии достаточной суммы накоплений для покрытия разницы.

Две однокомнатные квартиры можно обменять на одну двушку или даже трешку, стоимость которой соизмерима. Но найти соучастника подобной сделки сложнее. Решение не актуально для тех владельцев, кого поджимает время. Организовать поиск «партнера» также стоит с привлечением профессионала.