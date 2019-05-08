АВА-терапия: преимущества, особенности, результат

АВА-терапия представляет собой прикладной анализ поведения. Данный подход обучения успешно применяется при взаимодействии с детьми, которые страдают аутизмом. К тому же высокий уровень эффективности подтверждается научными исследованиями. Несмотря на явную пользу, отмечается большое количество разногласий, так как история методики является специфической и отмечаются заблуждения о подходе. Однако современная программа АВА будет позитивным опытом, так как он позволяет сосредоточиться на интересах, взглядах на жизнь, особенностях малыша, используя подходящую мотивацию. На сайте https://aba-kurs.com/kak-rabotat-s-detmi-autistami/ можно внимательно изучить доступные методики работы с детьми-аутистами для того, чтобы убедиться в том, что предлагаемый подход является оптимальным.

Особенности АВА-терапии

Эффективная АВА-терапия отличается следующими особенностями:

предполагается объединение специалиста и положительных стимулов. Консультант не должен предъявлять повышенные требования к ребенку. Изначально будет проведено время с малышом, так как нужно выстроить хорошие отношения. У ребенка должна возникнуть ассоциация между тренером и ценным опытом, весельем. Только после этого будут постепенно вводиться требования; установление мотивации. Для достижения поставленной задачи очень важной становится мотивация. Хороший инструктор будет проявлять внимание к мотивации ребенка, после чего что-то требовать. Если малыш будет сопротивляться обучению, мотивация в достаточной мере отсутствует;

сотрудничество. Во время учебного процесса акцент должен быть установлен на сотрудничестве. Подчинение и контроль должны предотвращаться. Ребенок не должен быть вынужден подчиняться требованиям своего тренера;

коррекция поведения должна осуществляться на основе функции. Любое вмешательство должно быть основано на причине, а не на особенностях поведения. Специалист должен понять ребенка для того, чтобы учитывать его реальные потребности. Игнорирование ребенка нельзя допускать даже, если возникают какие-либо проблемы во время учебного процесса;

в хорошей программе обязательно развитие новых навыков, а не только уменьшение проблем поведения. Нужно понимать потребности детей-аутистов для того, чтобы удовлетворять их потребности;

ребенок должен говорить о своих пожеланиях и потребностях.

На сайте http://aba-kurs.com/ можно найти хороших экспертов. При этом значительную роль играют особенности проведения АВА-терапии. Построение эффективной программы обязательно в тех ситуациях, когда требуется заниматься с ребенком и улучшать его физическое, эмоциональное состояние, обучать чему-либо. Только хороший специалист справится с поставленной задачей. Более подробная информация представлена на сайте http://aba-kurs.com/.