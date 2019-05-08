Где можно выгодно купить свечи зажигания Ниссан Кашкай

На сайте интернет-магазина CARSUN можно найти качественные свечи зажигания для NISSAN Qashqai. Для того чтобы выбрать необходимые свечи зажигания Ниссан Кашкай, стоит воспользоваться строкой поиска, а потом выбрать год, вид кузова, объем двигателя для машин. Пользуясь данным ресурсом, можно без проблем подобрать детали исключительно для вашего авто.

Товары, помимо изображения и стоимости, еще имеют описание всех необходимых характеристик, которые можно найти в карточке товара. Если вы уже определились с вариантом, можно оформить заявку на сайте или связаться с менеджером, который поможет сделать заказ на ваше имя и проконсультирует по любому вопросу, если будет нужно.

На сайте есть услуга «Вип запрос», воспользовавшись которой, можно указать название запчастей для дальнейшего поиска их специалистами в самые краткие сроки.

Интернет-магазин CARSUN: в чем преимущества

Интернет портал CARSUN – фирма, которая активно развивается. Ей уже удалось зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей как надежного партнера. Цель фирмы – установка доверительных отношений с клиентом путем предоставления услуг высшего качества. Что это значит:

непрерывное расширение товарного ассортимента;

обратная связь с клиентом с помощью социальных сетей;

возможность оформления заказа по серийному номеру детали, по коду, модели или изображению;

существуют бонусы в виде накопительной системы. В дальнейшем ими можно будет полностью оплачивать товар.

Компания сотрудничает со всеми передовыми поставщиками. Это позволяет предоставлять больше 300 тысяч товаров, которые могут быть в наличии, а также под заказ. Фирма сотрудничает с европейскими поставщиками автомобилей и комплектующих напрямую.

Интернет-магазин планирует строить долгие доверительные отношения с клиентами, делая акцент на качестве своих товаров и консультации специалистов.

Как совершается оплата товара:

с помощью наложенного платежа в отделении компании «Новая Почта», при этом товар должен быть частично предоплачен;

оплата на карту «ПриватБанка»;

наличными в офисе фирмы;

наличными курьеру службы доставки

Как совершается доставка товара

Доставка городами Украины возможна службой доставки «Новая Почта». Оплата за доставку возлагается на получателя товара. Для того чтобы получить посылку в отделении, нужно иметь при себе документы, подтверждающие личность – паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение и др.