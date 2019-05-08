Где можно выгодно купить свечи зажигания Ниссан Кашкай

На сайте интернет-магазина CARSUN можно найти качественные свечи зажигания для NISSAN Qashqai. Для того чтобы выбрать необходимые свечи зажигания Ниссан Кашкай, стоит воспользоваться строкой поиска, а потом выбрать год, вид кузова, объем двигателя для машин. Пользуясь данным ресурсом, можно без проблем подобрать детали исключительно для вашего авто.
Товары, помимо изображения и стоимости, еще имеют описание всех необходимых характеристик, которые можно найти в карточке товара. Если вы уже определились с вариантом, можно оформить заявку на сайте или связаться с менеджером, который поможет сделать заказ на ваше имя и проконсультирует по любому вопросу, если будет нужно.
На сайте есть услуга «Вип запрос», воспользовавшись которой, можно указать название запчастей для дальнейшего поиска их специалистами в самые краткие сроки.
Интернет-магазин CARSUN: в чем преимущества
Интернет портал CARSUN – фирма, которая активно развивается. Ей уже удалось зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей как надежного партнера. Цель фирмы – установка доверительных отношений с клиентом путем предоставления услуг высшего качества. Что это значит:
- непрерывное расширение товарного ассортимента;
- обратная связь с клиентом с помощью социальных сетей;
- возможность оформления заказа по серийному номеру детали, по коду, модели или изображению;
- существуют бонусы в виде накопительной системы. В дальнейшем ими можно будет полностью оплачивать товар.
Компания сотрудничает со всеми передовыми поставщиками. Это позволяет предоставлять больше 300 тысяч товаров, которые могут быть в наличии, а также под заказ. Фирма сотрудничает с европейскими поставщиками автомобилей и комплектующих напрямую.
Интернет-магазин планирует строить долгие доверительные отношения с клиентами, делая акцент на качестве своих товаров и консультации специалистов.
Как совершается оплата товара:
- с помощью наложенного платежа в отделении компании «Новая Почта», при этом товар должен быть частично предоплачен;
- оплата на карту «ПриватБанка»;
- наличными в офисе фирмы;
- наличными курьеру службы доставки
Как совершается доставка товара
Доставка городами Украины возможна службой доставки «Новая Почта». Оплата за доставку возлагается на получателя товара. Для того чтобы получить посылку в отделении, нужно иметь при себе документы, подтверждающие личность – паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение и др.