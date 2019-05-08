Скупка катализаторов: особенности проведения и выгодность сделки

Автомобильный катализатор считается важной частью выхлопной системы транспортного средства. Его основная задача – максимальное очищение отработанных материалов машины от вредоносных продуктов сгорания топлива. Компания Catalizator предлагает прием катализаторов автомобильных на выгодных для клиентов условиях.

Когда нужна замена катализатора

Устройство рано или поздно, как и все детали авто может выйти из строя. О необходимости его замены свидетельствуют изменения в работе машины:

усложненный набор скорости на низких передачах;

появление на панели управления тревожного сигнала Check Engine, а на компьютере авто – информации об ошибке двигателя P0420;

увеличение расхода бензина.

Проблема выхода катализатора из строя решается путем его замены. Чтобы сэкономить финансовые расходы, рекомендуется сдать отработанную деталь в скупку. При этом гарантируется предоставление выгодного денежного вознаграждения. В состав нейтрализатора входят различные дорогостоящие металлы, стоимость которых превышает даже золото.

Преимущества сотрудничества с компанией Catalizator

Компания Catalizator специализируется на скупке автодеталей, нейтрализующих вредоносные выхлопы машин, попадающие в окружающую среду. На сервисном рынке фирма работает почти 13 лет, поэтому она успела получить много положительных отзывов. Сотрудники компании при исследовании катализаторов используют современное оборудование, гарантирующее высокую точность полученных результатов. Анализ деталей занимает минимальное количество времени. Владельцы автомобилей получают возможность не только сдать отработанную деталь, но и заменить ее на новую с незначительной доплатой.

Скупкой катализаторов занимаются опытные сотрудники компании с высоким уровнем профессиональной квалификации. В своей работе они применяют принцип индивидуального подхода к каждому посетителю. Клиентам гарантируется высокий уровень качества обслуживания, оперативность проведения тестирования деталей и выплату денег, применение выгодной системы ценовых скидок. Как правило, за использованный катализатор владельцам машин выплачивается 75 % от стоимости содержащихся в детали ценных компонентов. Цена зависит от объема автомобильного двигателя и внешнего состояния нейтрализатора. Для определения содержания ценных металлов используется экспресс-анализ.