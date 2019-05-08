Где и как получить Электронную подпись для налоговой в Новосибирске

Все без исключения предприниматели, которые занимаются деятельностью в Новосибирске, обязаны сдавать налоговую отчетность. Наиболее простым решением принято считать использование электронной формы. Для этого требуется электронная подпись для ИП в налоговую.

Преимущества передачи отчетности онлайн

Получить электронную подпись физическому лицу в налоговую в Новосибирске на сайте компании Альта-Софт, означает на себе ощутить все ключевые преимущества. Среди них выделяют:

существенная экономия личного времени;

максимальная простота оформления документов;

удаленный вариант обмена информацией с государственными органами;

полная конфиденциальность данных.

Гарантией достоверности сведений, которые предоставляются в электронной форме, считается электронная подпись в налоговой для физических лиц. Под реквизитом подразумевается возможность подтверждать юридическую значимость документации – считается аналогом стандартной подписи. Нередко ЭЦП оформляется на уполномоченное лицо компании – главного бухгалтера либо директора.

Говоря о том, электронная подпись в налоговой для физических лиц, то, каких-либо сложностей не возникает – подача заявки осуществляется в режиме онлайн, без личного обращения в местное отделение ФНС.

Порядок сдачи документов в режиме онлайн

Для передачи информации в электронном виде, были разработаны специальные сервисы, которые предоставляют различные государственные ведомства. Программное обеспечение и соответствующие модули дают возможность формировать отчеты по всем правилам федерального законодательства, без каких-либо ошибок и опечаток.

Разработанная система отчетности подвержена регулярному обновлению, благодаря чему у пользователей отсутствует необходимость самостоятельно отслеживать за внесением правок в налоговое законодательство. Более того, сервисы не позволят отправить неверно заполненные отчеты, что исключает вероятность отправки искаженных сведений.

Использование электронной цифровой подписи позволяет обеспечить максимальный уровень защиты данных, передаваемых в режиме онлайн.

Оформление ЭЦП для налоговой службы

Для оформления электронной подписи возникает необходимость обратиться исключительно в аккредитованный удостоверяющий центр. Допускается возможность формирования заявки в удаленном режиме – через официальный сайт компании.

Порядок действий несложный. Изначально требуется оставить персональную заявку на портале удостоверяющего центра. После этого, менеджер центра отправит квитанцию для оплаты за предоставляемые услуги – средства должны быть внесены в максимально сжатые сроки, в противном случае период изготовления существенно увеличится.

На основании сформированного запроса, в течение нескольких дней будет изготовлено электронную подпись, в комплект которой входит ключ, записанный на USB-носитель и сертификат, подтверждающий его юридическую значимость.

Крайне важно обращаться по вопросам оформления в надежную компанию, что избежать попадания на мошенников.

Источник - https://www.alta.ru/ca/