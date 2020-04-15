Букмекерская контора Зенит — для тех кто любит азарт

Букмекерская контора Зенит – правила игры у приема ставок

Беттинг популярный способ отдыха и дополнительного заработка. Букмекерская контора Зенит – это сайт, который более 14 лет приносит игрокам деньги и хорошее настроение. Пройти регистрацию на сайте клуба может любой желающий игрок. Букмекерская контора Зенит имеет лицензию Мальты, а также мобильную версию и зеркала для защиты от блокировок. Чтобы играть в режиме нон-стоп, можно сразу перейти на сайт зеркала https://zenitbet-zerkalo.com/ и сохранить ее в закладках браузера.

Чтобы пройти регистрацию на сайте и приступить к ставкам на спорт сначала заполните анкету. Будьте внимательны при заполнении полей, не допускайте ошибок. Нужно указать следующую информацию о себе:

ФИО;



Дата рождения;



Емейл;



Пароль и нажать «старт».



При кешауте обязательно нужно предоставить информацию о себе (документ удостоверяющий личность) и выбрать удобный способ получения денег (банковская карта, электронный кошелек). Ваши данные будут сохраняться и в следующие разы операция будет проходить в автоматическом режиме, что значительно ускоряет процесс финансовых операций.

Как заключить пари/сделать ставку

Чтобы стать игроком и приступить к беттингу, перейдите к «линии» или «ставкам лайв». Поскольку беттинг – это игра на деньги, то нужно предварительно внести деньги на депозит. Выбирайте в линии события, которые вам нравятся. Далее необходимо нажать «загрузить линию». Следующее, что вы увидите на экране – сформированную линию с событиями и коэффициентами. Кликайте на то, что вас интересует и событие появляется в вашем списке.

Далее нужно определиться с типом игры. Это может быть ординар, система или экспресс игра. Следующий шаг – выбор суммы вашей ставки. Всплывет информационное окно с размером ставки, коэффициентом. В этот момент деньги будут списаны с вашего игрового баланса. Для кешаута перейдите в раздел «выплата».

Типы ставок

Ординарная ставка делается на какое-либо одно событие, точнее выбрать любой из предложенных вариантов его завершения. Экспресс игра состоит из 5 и более ставок на разные исходы событий не связанных между собой. Система - это особый вид беттинга, при котором вы выиграете, даже если верным будет только один прогноз. Вы можете одновременно играть в нескольких вариантах.

Техподдержка сайта

Букмекерская контора Зенит в режиме 24/7 консультирует своих игроков через онлайн чат и по горячей линии. Количество обращений не ограничено. В штате консультирую беттеров живые люди, это специалисты, прошедшие специальное обучение. Вы получите компетентную помощь без ожидания.

БК Zenitbet — с чего начать