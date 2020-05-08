Ставки на спорт конторы — вкус легких денег

Ставки на спорт конторы принимают онлайн, и Sbobet – не исключение

Если вы предпочитаете интерактивные ставки тем, которые заключают в наземных ППС, то вас заинтересует компания Sbobet. Узнать больше о деятельности букмекера вы сможете по адресу https://best-bets.org/sbobet-mirror.htm. Ставки на спорт конторы принимают на легальных и нелегальных условиях, данный букмекер относится ко второй категории. У БК есть лицензия, однако она выдана на острове Мэн, и поэтому не котируется в России. Чтобы обойти блокировку Роскомнадзора, игрокам и владельцам заведения приходится прибегать к хитрости. Наиболее популярный способ преодолеть запреты – использовать зеркало сайта. Так как зеркала постоянно блокируются, администрация БК регулярно создает новые, и оповещает о свежих адресах по электронной почте. Разумеется, вы должны быть подписаны на информационную рассылку.

Преимущества букмекера

Букмекерская контора Sbobet удостоена награды “Азиатский оператор года”, и с 2009 по 2010 годы считалась лидером рынка ставок в Азии. Прошло уже 10 лет, но оператор интерактивных ставок до сих пор держит планку качества предоставления услуг и радует клиентов. Букмекер имеет такие достоинства:

предлагает игрокам достойные коэффициенты при низкой марже, в частности на популярные виды спорта;



выигрыши выплачиваются максимально быстро, т. к. срок обработки заявки – всего 24 часа;



в разделе “Спорт” каждую неделю предлагается более чем 1500 спортивных событий;



букмекер предлагает также заключать пари в категории “Скачки”;



в Sbobet работает казино;



есть лайв-ставки;



в личном кабинете представлен широкий список способов оплаты;



полная и мобильная версия сайта совместима с большинством популярных браузеров;



квалифицированный саппорт работает 24/7.



Независимо от стажа в беттинге, проводить время на площадке вам понравится.

Какие способы оплаты предлагает букмекер?

Ставки на спорт конторы принимают платно, поэтому, чтобы начать играть вам будет необходимо пополнить счет. Для внесения депозита и вывода средств представлены такие платежные системы:

Visa;



MasterCard;



Neteller;



Skrill;



EntroPay;



банковский перевод.



Обратите внимание, что банковский перевод – это длительная процедура. На обработку транзакции может уйти от 4 до 7 дней. Платежи, которые были совершены с помощью других способов оплаты появляются на счету моментально, а на вывод средств уходит до 24 часов. Вносить деньги через зеркало сайта безопасно, минимальный размер депозита – $ 40 (либо эквивалент данной суммы в любой валюте, которую вы выбрали при регистрации).

Официальные букмекерские сайты — ваш способ заработка онлайн