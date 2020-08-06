Оформление кредита на корпоративные нужды

Многим предпринимателям кредит может быть связан прежде всего с кризисом в компании и финансовыми проблемами, которые мешают финансировать текущую деятельность из собственных средств. Таким образом, они держатся подальше от финансовых обязательств и решают не только в крайнем случае. Однако все больше и больше из них начинают осознавать, что кредит может быть способом увеличить доход компании. Когда стоит определиться с ним? Сегодня кредит наличными без справок и поручителей можно оформить в течение нескольких минут.

Основной целью работы компании является то, чтобы она приносила доход. Во многих случаях он достаточно высокий для того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам и поддерживать текущую эффективность производства, при этом гарантируя его владельцу необходимый уровень жизни, но одновременно на столько низкий, что не позволяет масштабные инвестиции.

Это означает, что многочисленные компании растут методом "маленьких шагов". Это безопасный подход, который может сработать в долгосрочной перспективе, но это означает, что мы долго будем ждать значительного увеличения прибыли. Однако что, если мы амбициозны и хотим быстро расти? Кредит может быть единственным решением.

Покупка новых, современных машин, увеличение количества рабочих мест, больший офис – больше транспортных средств-все это дорого стоит, но, с другой стороны, может очень быстрыми темпами значительно повысить производительность нашей компании и полученный ею доход.

Кредит может позволить нам значительно увеличить наши доходы-однако не всегда, поэтому мы должны подходить к такому решению с осторожностью. Размер кредита должен быть увеличен до наших финансовых возможностей (а также возможностей в плане фактического конвертирования заемных средств в большую их сумму) и потенциальной прибыли от его заимствования.

Короче говоря, стоит рассмотреть возможность увеличения выручки компании за счет кредита, когда мы благодаря ему сможем заработать больше, чем это будет нам стоить (ведь следует помнить, что кредит-это не только заемный капитал, но и проценты, комиссия и другие расходы). Например, кредит на 7 тысяч злотых, при котором мы в совокупности отдадим банку 10 тысяч, можно считать выгодным, если с его помощью мы приобретем и продадим дополнительный товар, получая при этом доход на уровне 20 тысяч.

Однако сам факт, что такая операция принесет нам какую-либо прибыль, не сразу означает, что она будет выгодна. Мы также должны учитывать необходимость тратить на это свое время и нервы, в связи с чем кредит, на котором мы, правда, заработаем, но относительно мало (например, несколько сотен злотых) может не привлечь нашего внимания.