Детские матрасы ортопедические - как сделать правильный выбор в интернете

Бескрайний ассортимент качественных матрасов от отечественных и зарубежных производителей представляет интернет-магазин “Магдек”. В наличии имеются специализированные детские матрасы: варианты для новорожденных, детей дошкольного и школьного возрастов, а также для подростков. Широкий разброс цен позволяет подобрать оптимальный вариант при любом бюджете.

Как не ошибиться с выбором?

Типичное заблуждение большинства родителей звучит следующим образом: “чем матрас мягче, тем он и лучше”. Однако подобная логика идет вразрез с физиологическими особенностями детей, возраст которых составляет 3 года и меньше. Сформировать правильную осанку и обеспечить нормальное развитие позвоночного столба способен только матрас с жесткой поверхностью. Изделия помягче можно выбирать детям, перешагнувшим возрастную отметку в 3-4 года.

В интернет-магазине “Магдек” найдется подходящий вариант для детей любого возраста. Каталог наполнен широким выбором пружинных и беспружинных матрасов, отвечающих международным стандартам качества. “Магдек” сотрудничает только с надежными производителями, среди которых Матролюкс, Неолюкс, Come-For и ЕММ. Продукция данных марок славится экологичностью и долговечностью. На все представленные в каталоге изделия распространяется гарантия от производителя.

Выбор детского матраса согласно возрастной категории

Изучая ассортимент, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

Изделия для детей от 0 до 3 лет - матрасы, рассчитанные на данный возраст, призваны формировать у ребенка правильную осанку. Отличительная черта детского позвоночника - отсутствие прогиба, характерного сформировавшемуся позвоночному столбу. В связи с этим ортопеды настоятельно советуют выбирать для малышей ровные матрасы повышенной степени жесткости. Изделия для детей от 3 до 7 лет - по достижении ребенком трехлетнего возраста завершается период формирования позвоночника. С этого времени ребенку можно выбирать более мягкие, комфортные для отдыха матрасы. Оптимальный вариант в данном случае - модели средней жесткости или полужесткие модели. Изделия для детей от 7 лет - в таком возрасте ребенок может отдыхать на максимально удобном для него мягком матрасе, выполненном из натуральных материалов.

Ключевые критерии выбора матраса

Прежде чем оставить деньги на кассе, оцените выбранное изделие по базовым критериям:

Степень жесткости - если матрас предназначен малышу, он должен быть максимально жестким. По мере взросления ребенка, замените изделие на более мягкое. Материалы изготовления - удобство и жесткость беспружинного матраса определяют наполнители. Проверенное решение - изделия с наполнением из койры кокоса, холлофайбера, натурального латекса. Размеры - обязательно снимите мерки со спального места ребенка. Матрас и кроватка должны совпадать по размерам. Чехол - чтобы уход за детским матрасом был максимально простым и удобным, выбирайте модели со съемными чехлами. Как только чехол загрязнится, его можно будет быстро снять и отправить в стирку.

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