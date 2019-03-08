Срок давности по кредиту: стоит ли надеяться на везение?

Оформление кредита – ответственное дело. Всегда нужно учитывать свои доходы, расходы и возможности. Если человек в какой-то момент перестает погашать свой кредит – начинает копиться задолженность. Эта задолженность стремительно возрастает. И это совсем не связанно с процентами, которые первоначально фиксировались в договоре. Виной роста задолженности могут стать штрафы и пени, которые будут начисляться банком с первого дня просрочки кредита. И когда дело идет совсем плохо – оно переносится уже на новый уровень. После такого, заемщик может оказаться в суде.

Шансов в суде у заемщика мало. После проведения первого судебного заседания не получивший обратно свои средства банк затихает и временно перестает беспокоить заемщика. Можно ли радоваться такому затишью? Можно, но в том случае, если срок давности кредитного дела истек. Если срок истек – то у заемщика есть все законные основания для того, чтобы не возвращать банку средства.

Webmoney кредит – быстро и легко

На сайте credit4me легко получить Webmoney кредит. Сервис позволяет в несколько кликов оформить кредит на нужную сумму и на длительный срок. Кредит смогут получить пользователи Webmoney, имеющие аттестат как минимум персонального уровня. Чтобы получить аттестат такого уровня, необходимо вписать ФИО, данные паспорта и контакты для связи. Все персональные данные должны соответствовать реальным.

Преимущества Webmoney кредита

Биржа Webmoney существует уже больше 20 лет. За эти 20 лет она успела подняться и значительно улучшить свой сервис. Получить Webmoney кредит сегодня можно всего в пару кликов. Такой возможностью не может похвастаться никакая другая организация. Причин, почему занимать стоит лишь у этого сервиса – десятки. Но вот основные из них:

Скорость. Получить кредит можно за несколько минут сделав несколько кликов. И это несмотря на то, что в ту же минуту сервисом пользуются тысячи клиентов. Анонимность. Хоть чтобы получить допустимый аттестат необходимо ввести персональные данные – никто кроме работников системы их не сможет увидеть. Все данные надежно защищены от мошенников и злоумышленников. Маленький процент. В отличие от процентов типичных банков, процент в Webmoney маленький. Это делает услугу выгодной. Отсутствие документов. Также не придется возиться с пачками документов, как это обычно происходит в банках. Достаточно выбрать нужную сумму и быстро оформить кредит.

Как оформить кредит онлайн

Но все же клиенты, оформляющие кредит онлайн могут запутаться и потратить на оформление много времени. Для этого на сервисе credit4me и существуют специалисты, которые помогут все быстро оформить в два клика. Также, при возникновении вопросов, онлайн-консультанты сразу же на них ответят. Доверьте оформление кредита сервису credit4me – сэкономьте время!