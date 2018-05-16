Экзотические матрасы с кактусовой койрой - уникальность и комфорт

Самым экзотическим наполнителем для ортопедических матрасов является кактус. Не следует думать, что такие модели набиваются колючими растениями, воздействие которых могут выдержать только опытные йоги, имеющие многолетнюю практику лежания на гвоздях. Современные потребители могут не опасаться колючек, так как изделия содержат материал, вполне пригодный для употребления.

Из кактусов разновидности «агава» вручную изготавливается койра, для чего растения измельчаются, из них удаляется сок, после чего масса прессуется и высушивается на солнце. Качество кактусовой койры сходно с характеристиками кокосовой койры, которая производится из околоплодного волокна ореха, она обладает повышенной шероховатостью, высокими антисептическими свойствами, хорошо испаряет влагу.

Современные матрасы ортопедические с койрой из кактуса обладают средней степенью жесткости и рекомендуется для оборудования спального места для людей, страдающих заболеваниями разных отделов позвоночника. Детям с неправильной осанкой полезно спать на матрасе с наполнителем из кактусовой койры, так как она позволяет растущему организму принимать во сне расслабленное положение.

Кактусовая койра, в отличие от большинства материалов, используемых в качестве наполнителей для ортопедических матрасов, дает возможность ему «дышать», способствуя циркуляции воздуха между внутренних слоев. Высокие антисептические свойства материала препятствуют возникновению плесени, угнетают размножение микроорганизмов, лишают возможности появлению пылевых клещей. Подобный тип койры не впитывает посторонние запахи, имеет небольшим весом.

Ярким примером использования латексированной кактусовой койры служит конструкция матраса «Посейдон» класса «Консул», основой которого является трехсезонный блок карманных пружин. Подобная конструкция равномерно распределяет нагрузку по поверхности изделия и поддерживает оптимальный для тела человека температурный режим за счет обеспечения циркуляции воздуха между слоями наполнителя.

Матрасы с кактусовой койрой относятся к классу элитных, они дороже других моделей. Их высота составляет 23-30 см. В качестве материала для чехла используется ткань, в состав которой входит холлотек, синетпон, струтофайбер и спандбонд (350:330:300:30 г). Объемный чехол с глубокой стежкой из велюра снабжается объемной застежкой типа «Молния».

Кактусовые модели обеспечиваются трикотажными чехлами разных вариантов стежки, которая может быть тонкой с ватином, средней с двойным слоем ватина и высокой.

По данным интернет магазина magdek.com.ua