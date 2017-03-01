Сугробы помешали пожарным и медикам вовремя добраться к горящему дому

В понедельник, 13 марта, в частном доме на улице Чкалова в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме. По прибытии на место пожарные выяснили, что горит вся кровля. Существовала реальная угроза распространения пламени на соседний дом.
Из задымленной комнаты эвакуировали 84-летнюю женщину, не подающую признаков жизни. Еще до прибытия скорой помощи пожарные оказывали пенсионерке необходимую в таких случаях помощь, но она оказалась безуспешной, и приехавшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировали смерть.
Известно, что пожарный расчет и бригада скорой помощи не смогли вовремя проехать к полыхающему зданию из-за слишком узких проездов и неубранных с дороги сугробов.
Пожар охватил площадь в 110 квадратных метров. Частный дом фактически полностью уничтожен. В качестве наиболее вероятной причины возгорания называют непотушенную золу, выброшенную к дровам. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств трагического инцидента.
Источник: www.nsktv.ru
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