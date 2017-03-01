Сугробы помешали пожарным и медикам вовремя добраться к горящему дому

Сегодня, 04:46 Оставьте комментарий »
Сугробы помешали пожарным и медикам вовремя добраться к горящему домуВ понедельник, 13 марта, в частном доме на улице Чкалова в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме. По прибытии на место пожарные выяснили, что горит вся кровля. Существовала реальная угроза распространения пламени на соседний дом.

Из задымленной комнаты эвакуировали 84-летнюю женщину, не подающую признаков жизни. Еще до прибытия скорой помощи пожарные оказывали пенсионерке необходимую в таких случаях помощь, но она оказалась безуспешной, и приехавшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировали смерть.

Известно, что пожарный расчет и бригада скорой помощи не смогли вовремя проехать к полыхающему зданию из-за слишком узких проездов и неубранных с дороги сугробов.

Пожар охватил площадь в 110 квадратных метров. Частный дом фактически полностью уничтожен. В качестве наиболее вероятной причины возгорания называют непотушенную золу, выброшенную к дровам. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств трагического инцидента.

Источник: www.nsktv.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 15 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия