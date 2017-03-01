Сугробы помешали пожарным и медикам вовремя добраться к горящему дому

Ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме Сегодня ночью произошел пожар в жилом двухэтажном доме в Калининском районе Новосибирска. Читать далее »

Новосибирские пожарные эвакуировали из горящего дома семь человек Новосибирские пожарные оперативно справились с огнем в жилом доме в центре города. Сразу Читать далее »