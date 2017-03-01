В Новосибирске на коляску с ребенком обрушилась снежная глыба

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В Новосибирске на коляску с ребенком обрушилась снежная глыбаИнцидент произошел 10 марта, примерно в 14:00, возле дома №8 по улице Пархоменко. Четырехмесячная девочка находилась в коляске под присмотром бабушки, когда откуда-то сверху, предположительно с крыши дома, на нее обрушилась ледяная глыба. Прибывшие на место происшествия медики срочно госпитализировали малышку.

Сейчас девочка проходит лечение в детской городской клинической больнице №1. По словам специалистов, у нее диагностировали сотрясение головного мозга. Есть подозрение на перелом лобной кости. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время следователи ГУ СК РФ по Новосибирской области выясняют все обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, кто именно виновен в случившемся, поскольку сосулька могла упасть как с крыши, так и с козырька балкона.

Известно, что уборкой снега с данного дома занималась фирма «Ампер». Следователей интересует, кто из ее сотрудников непосредственно отвечал за уборку. Процессуальное решение будет приниматься после завершения проверки.

Источник: www.nsktv.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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