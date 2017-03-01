В Новосибирске на коляску с ребенком обрушилась снежная глыба

На полицейского свалилась ледяная глыба Глыба льда упала на полицейского прямо возле отдела полиции №1 «Центральный». Читать далее »

В Новосибирске ледяная глыба повредила автомобиль Падение ледяной глыбы стало причиной повреждения автомобиля, который был припаркован Читать далее »

В Ленинском районе обрушилась часть балкона Ураганный ветер стал причиной разрушения старого балкона, часть которого упала на Читать далее »