Жители Новосибирска наблюдали в небе гигантскую восьмерку, нарисованную неизвестным пилотом

Мэр поздравляет жительниц Новосибирска с весенним праздником Дорогие горожанки! От имени всех мужчин Новосибирска я поздравляю вас с Международным Читать далее »

Концерт в новосибирском доме ветеранов О том, что 6 марта группа активистов собирается идти в Дом ветеранов Новосибирска, стало Читать далее »