Жители Новосибирска наблюдали в небе гигантскую восьмерку, нарисованную неизвестным пилотом

Сегодня, 07:22 Оставьте комментарий »
Жители Новосибирска наблюдали в небе гигантскую восьмерку, нарисованную неизвестным пилотомПилот неизвестного самолета весьма оригинальным образом поздравил жительниц Новосибирска с наступающим Международным женским днем. Для этого он, в понедельник, 7 марта, исполнил эффектную пилотажную фигуру, нарисовав конденсационным следом огромную «восьмерку».

Фигура в небе над Новосибирском появилась в 11:15. Из сообщений в социальных сетях следует, что видно ее было из разных районов и даже из пригорода. Пользователи начали выкладывать собственные фотографии конденсационного следа.

Большинство жителей города, которые наблюдали за трюком, осуществляемым воздушным судном, считают, что это был военный самолет. Кто-то предположил, что речь идет о Су-27, кто-то посчитал, что это был Миг-29. Впрочем, из-за большой высоты рассмотреть его детальнее не представлялось возможным.

Специалисты объясняют, что воздушные суда оставляют подобные следы в небе из-за того, что влага конденсируется на продуктах сгорания авиационного топлива. Чем более влажный воздух, тем дольше виден след. Соответственно, если след держится долго, то в ближайшее время стоит ожидать осадков.

Источник: www.vesti.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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