Преимущества инвестиционного гражданства Болгарии

Болгария привлекает зарубежных инвесторов быстрым и выгодным оформлением гражданства по государственной инвестиционной программе. Болгарский паспорт гарантирует европейские права и свободы, в том числе право на работу и проживание в Европе, а также двойное гражданство.

Кроме того, Болгария – европейская страна с мягким климатом на побережье Черного моря, предлагающая множество вариантов недвижимости для жизни и получения прибыли. С начала 2000-х годов экономика Болгарии демонстрирует стабильный рост, растет ВВП на душу населения. В последние годы начала расти стоимость жилья.

Благоприятный налоговый режим и кредитная политика, одна из самых доступных в Европе инвестиционных программ для иностранцев обеспечивают приток капитала в экономику, в том числе зарубежного.

Гражданство Болгарии за два года

Получить паспорт Болгарии иностранцам можно спустя 18 месяцев после оформления ПМЖ. Это будет стоить 2 миллиона болгарских левов (около 1, 022 миллиона евро). Закон о болгарском гражданстве (ст.14а.1 за «инвестиции») предусматривает выполнение следующих шагов:

· покупка государственных акций на сумму 1 миллион левов (511 292 евро) и получение ПМЖ в Болгарии по программе на один год. Государство гарантирует, что эти инвестиции будут возвращены через 5 лет;

· вложение сроком на 5 лет в первоочередные инвестиционные болгарские проекты еще 1 миллиона левов;

· получение паспорта гражданина ЕС через год после оформления ПМЖ.

Другой способ инвестирования – покупка в кредит облигаций в болгарском банке на 300 тысяч евро. Следует обратить внимание, что в этом случае инвестиции не возвращаются. В пакете с кредитным договором предусмотрено подписание соглашения о передаче права требования возврата инвестиций банку.

Преимущества государственной иммиграционной инвестиционной программы Болгарии

· получение гражданства через возвратные инвестиции (возврат предусмотрен спустя 5 лет после вложения с сохранением статуса);

· самая доступная в Европе цена получения паспорта;

· возможность получения гражданства по ускоренной схеме;

· предоставление болгарского гражданства членами семьи заявителя (супруг, несовершеннолетние дети)

· сохранение первого гражда2595нства;

· отсутствие требования проживания на территории страны, достаточно приехать несколько раз в процессе оформления статуса;

· не требуется также знание государственного языка.

Требования к претенденту на получение статуса гражданина

Инвестор, участвующий в программе инвестирования, должен быть старше 18 лет.

Среди основных требований к кандидатуре заявителя – необходимость подтвердить легальность источников получения капитала, предназначенного для инвестирования в экономику Болгарии. Для этого требуется предоставить декларацию о доходах.

Отсутствие судимости претендента – также обязательное условие участия в инвестиционной программе Болгарии.