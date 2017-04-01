Преимущества инвестиционного гражданства Болгарии

Вчера, 20:37 Оставьте комментарий »
Преимущества инвестиционного гражданства Болгарии

Болгария привлекает зарубежных инвесторов быстрым и выгодным оформлением гражданства по государственной инвестиционной программе. Болгарский паспорт гарантирует европейские права и свободы, в том числе право на работу и проживание в Европе, а также двойное гражданство.


Кроме того, Болгария – европейская страна с мягким климатом на побережье Черного моря, предлагающая множество вариантов недвижимости для жизни и получения прибыли. С начала 2000-х годов экономика Болгарии демонстрирует стабильный рост, растет ВВП на душу населения. В последние годы начала расти стоимость жилья.


Благоприятный налоговый режим и кредитная политика, одна из самых доступных в Европе инвестиционных программ для иностранцев обеспечивают приток капитала в экономику, в том числе зарубежного.


Гражданство Болгарии за два года


Получить паспорт Болгарии иностранцам можно спустя 18 месяцев после оформления ПМЖ. Это будет стоить 2 миллиона болгарских левов (около 1, 022 миллиона евро). Закон о болгарском гражданстве (ст.14а.1 за «инвестиции») предусматривает выполнение следующих шагов:


· покупка государственных акций на сумму 1 миллион левов (511 292 евро) и получение ПМЖ в Болгарии по программе на один год. Государство гарантирует, что эти инвестиции будут возвращены через 5 лет;


· вложение сроком на 5 лет в первоочередные инвестиционные болгарские проекты еще 1 миллиона левов;


· получение паспорта гражданина ЕС через год после оформления ПМЖ.


Другой способ инвестирования – покупка в кредит облигаций в болгарском банке на 300 тысяч евро. Следует обратить внимание, что в этом случае инвестиции не возвращаются. В пакете с кредитным договором предусмотрено подписание соглашения о передаче права требования возврата инвестиций банку.


Преимущества государственной иммиграционной инвестиционной программы Болгарии


· получение гражданства через возвратные инвестиции (возврат предусмотрен спустя 5 лет после вложения с сохранением статуса);


· самая доступная в Европе цена получения паспорта;


· возможность получения гражданства по ускоренной схеме;


· предоставление болгарского гражданства членами семьи заявителя (супруг, несовершеннолетние дети)


· сохранение первого гражда2595нства;


· отсутствие требования проживания на территории страны, достаточно приехать несколько раз в процессе оформления статуса;


· не требуется также знание государственного языка.


Требования к претенденту на получение статуса гражданина


Инвестор, участвующий в программе инвестирования, должен быть старше 18 лет.


Среди основных требований к кандидатуре заявителя – необходимость подтвердить легальность источников получения капитала, предназначенного для инвестирования в экономику Болгарии. Для этого требуется предоставить декларацию о доходах.


Отсутствие судимости претендента – также обязательное условие участия в инвестиционной программе Болгарии.


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