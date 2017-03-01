Обзор сайта http://pokerdom24.com/

PokerDom – новый покер-рум, появившийся на просторах Рунета сравнительно недавно. Несмотря на «юность», этот сайт быстро обрел популярность. Главным образом, среди русскоязычного сегмента ценителей онлайн-покера. Этому поспособствовали такие факторы, как
• новый софт, созданный исключительно на русском языке;
• круглосуточная поддержка пользователей live-операторами;
• возможность делать ставки в рублях без конвертации.
Кстати, игровое ПО является уникальным и неповторимым. В нем реализованы лучшие наработки, позволяющие играть онлайн, посетив сайт , а также через скачиваемый клиент. Также PokerDom доступен через мобильную версию в виде приложения.
Покер по-русски: особенности
Изначально покер-рум задумывался, как первый исключительно русскоязычный проект для россиян. Однако на деле PokerDom стал пристанищем для русскоязычных игроков со всего мира. Здесь часто проводят время жители СНГ. Ежедневно за столами клуба проводят время тысячи игроков, поэтому скучно никогда не бывает. Всех притягивают такие факторы, как
• большой выбор разновидностей покера. Помимо самого популярного Техасского Холдема, здесь можно найти Омаху, Стад или Китайский покер – небольшая экзотика;
• интуитивно понятный интерфейс. Скачав лобби, вы легко сориентируетесь в программном обеспечении, сможете управлять личным счетом, пополнять деньги;
• многочисленные турниры и фрироллы с крупными призовыми. О предстоящих крупных мероприятиях ПокерДома вы можете узнать в новостях клуба;
• крупный джекпот в качестве награды. Прогрессивная система увеличивает размер главного приза в геометрической прогрессии. Поэтому его объем идет на десятки миллионов.
Также главной особенностью ПокерДома является возможность участвовать в российском этапе чемпионата мира по покеру. Russian Poker Tour – это главное событие, билеты на который можно выиграть только в PokerDom, поскольку этот клуб является официальным спонсором и партнером. Сам покер-рум имеет официальную регистрацию на игорную деятельность.
Подарки от ПокерДом: как получить?
Еще одна особенность покер-рума – щедрая программа лояльности. Она предусматривает бонусы за регистрацию, пополнение счета. Также игрокам предлагаются бесплатные билеты на фрироллы при каждом взносе депозита. Отдельного внимания заслуживают еженедельные турниры на 400 тыс. рублей. А рейкбек в зависимости от полученного статуса может достигать 35%.