На Пасху в Новосибирске усилены меры безопасности

На Пасху за порядком на улицах Новосибирска будут следить более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, а также ряда волонтерских отрядов. Городские власти приняли решение усилить меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге.
Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Золотов рассказал представителям СМИ, что на некоторых крупных объектах будут установлены рамки металлоискателей. Другие будут патрулировать полицейские с ручными приборами для поиска опасных предметов. Перед началом религиозных мероприятий территорию обследуют кинологи со специально обученными собаками.
Днем, во время проведения крестного хода полиция перекроет для движения транспорта некоторые важные транспортные артерии в центре города. С самого утра движение будет ограничено на улицах Советской и Гоголя, а с 12:00 закроют четную сторону Красного проспекта на участке от улицы Достоевского до Колыванской.
Источник: nsknews.info
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