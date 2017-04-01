На Пасху в Новосибирске усилены меры безопасности

Православная общественность Новосибирска празднует Пасху В ночь на 1 мая в православных храмах Новосибирска прошли пасхальные богослужения. Днем Читать далее »

Мэрия анонсирует автошоу в центре Новосибирска Центр Новосибирска будет перекрыт на один день. Это связано с проведением шоу гоночных Читать далее »