Выбор типа хостинга является задачей, которую необходимо решать для любого коммерческого портала. В этом смысле выделенный виртуальный сервер (VPS или VDS – суть одна) в большинстве своем является оптимальным решением. Сочетание четко фиксированного набора системных ресурсов, которые получает ваш портал, и привлекательной стоимости услуг нашло свое отражение в востребованности – для малой или средней компании это наилучший вариант.
Что такое VDS сервер? С точки зрения системы управления контентом и инструментами управления политики доступа – обычный сервер, который ничем не отличается от обычного компьютера. Понятное дело, что работать с подобным инструментарием может любой человек, минимально разбирающийся в компьютерной сфере.
Что касается предложений от хостинг – провайдеров, то сейчас их великое множество. Можно найти оптимальный по цене, качеству и географическому расположению вариант. А можно заказать VPS с индивидуальной конфигурацией, который будет соответствовать узкоспециализированным требованиям для вашего ресурса. Например, для тематического форума «узким местом» является объем жесткого диска, для игрового сервера – пропускная способность канала. И вы можете задать подобные критичные значения самостоятельно – отличная новость для тех, кто хочет получить оптимальные условия производительности.
Очевидно, что данное предложение не должно быть определяющим компанию для сотрудничества фактором. Ценовая политика организации, оперативность устранения возникающих неисправностей и стабильности работы персонального дата-центра, отзывы других пользователей – вот критерии, на которых нужно основывать свой выбор. А индивидуальная конфигурация или защита от DDoS угрозы – первый знак после запятой, интересный, но не слишком важный.