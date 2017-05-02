Обзор сайта http://снегири24.рф/ipotekа

Как утверждает статистика, у 70% семей стоит вопрос о покупке жилья. Но не многие имеют подходящую сумму для ее приобретения. Что же делать? Можно остаться жить у родителей, можно квартиру снять, а можно купить квартиру в ипотеку. Два первых варианта понятны и просты, а вот про специфику ипотечного кредитования знают не многие.
Давайте сначала рассмотрим положительные стороны ипотеки.
1. Как только вы подписываете документы, квартира сразу становится вашей собственностью.
2. Вы имеете право на возврат налога на имущество.
3. Есть разные ипотечные программы:
- для молодых семей;
- для многодетных семей;
- для военнослужащих;
- для бюджетников;
- для инвалидов и т.д.
4. Большой срок займа позволит производить выплаты долга некрупными суммами.
Теперь о недостатках.
1. Требуется внесение первоначального взноса в размере 10% от цены недвижимости.
2. Маленький первоначальный взнос - это значит, что выплаты по ипотечному кредиту будут значительными.
3. Не будет возможности полноценно управлять жилплощадью, пока не выплачена ипотека. Ее нельзя будет подарить, продать и т.д.
Приобретение квартир в ипотеку сопряжено с некоторыми требованиям:
- возраст заемщика от 21 года, но не старше65 лет;
- стабильная работа, стаж от одного года и от трех месяцев на одном месте.
Приобрести квартиру в ипотеку можно у застройщика. Как правило, предоставляется два варианта – в отстроенном доме или еще строящемся. Самый популярный вариант – это покупка в еще строящемся доме. Цена квадратного метра в этих домах на много ниже, чем в готовом доме.
Но есть и минусы – застройщик может оттягивать срок строительства, и значит получить долгожданную жилплощадь, вам удастся только по окончании строительства.
Поэтому к выбору застройщика надо подходить очень ответственно.
Нужно помнить, что достойный застройщик применяет только качественные материалы и современные, передовые технологии. Всегда соблюдает нормы в строительной области.
Для будущих жильцов предлагает обширный выбор квартир:
- однокомнатные;
- двухкомнатные;
- трех – и четырехкомнатные;
- квартиры-студии и т.д.
Ответственный застройщик дает гарантии на свое жилье. Соблюдает сроки строительства.
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