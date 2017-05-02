Обзор сайта https://steroidsshop-ua.com/substance/12/

У профессиональных бодибилдеров наступает такой момент, когда жесткие тренировки уже не дают результат. Наблюдается застой. И несмотря на активное использование некоторых анаболиков, никакого роста мышечной массы более не наблюдается.
В таких случаях используется мощный стероид Тренболон, чье действие сравнимо с «взрывом». Этот препарат является одним из сильнейших анаболических средств, которое дает мощный импульс. Раньше он применялся в ветеринарии для наращивания мышечной массы у животных.
Однако в наши дни его активно используют спортсмены. Конечно же, препарат относится к категории запрещенного допинга. Однако приобрести его в Украине, в оригинальном виде предлагает магазин Steroids Shop с сохранением полной конфиденциальности.
Как правильно выбрать Тренболон?
На сегодня в продаже имеется два вида этого стероида: «Тренболон Ацетат» и «Тренболон Энантат». Их свойства во многом похожи, но и есть некоторые различия. Так, Ацетат предназначен в большей степени для сушки спортсмена, быстро выводится из организма. Поэтому его необходимо принимать часто – до пяти уколов еженедельно.
В случае с Тренболоном Энантатом дела обстоят несколько иначе. Он является длинным эфиров и, как правило, используется для накачки стабильной мышечной массы. А благодаря дополнительному свойству жиросжигания, он делает фигуру атлетически привлекательной, рельефной. Достаточно принимать по 2 инъекции в неделю, максимум.
В обоих случаях анаболический препарат также повышает выносливость. Многие спортсмены активно его используют для увеличения силовых характеристик. Бодибилдер набирает стремительно не только мышечную массу, но и может тренироваться подолгу с большими весами в спортзале. Откат после отказа от приема Тренболона – незначительный.
Что нужно знать при приеме Тренболона?
Речь идет об очень сильнодействующем стероиде, который имеет не менее мощное андрогенное воздействие на организм. Поэтому перед приемом необходимо обратиться к профессионалу, который правильно подберет курс. Также у Тренболона достаточно ярко выраженные побочные действий: выпадение волос, появление акне, повышение давления.
Не менее часто встречаются такие признаки, как бессонница и слабая эрекция. Препарат очень сильно воздействует на работу печени. Поэтому не рекомендуется к приему людям, испытывающие печеночную недостаточность. После проведения курса стероида необходимо также пройти курс восстановления и очистки печени под руководством профессионала.