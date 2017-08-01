Все мы привыкли к тому, что под термином «хостинг» в первую очередь подразумевается хостинг сайта. Компания, обладающая собственным дата-центром, предоставляет в аренду вычислительные мощности серверов или обычное место в стойке – актуальная и востребованная услуга. На буме майнинга появился еще один удивительный хостинг – вычислительных мощностей видеокарт. Больше нет необходимости организовывать собственную ферму для «битков» – за определенную плату такую услугу можно заказать у профильной организации.
Но в данном материале мы поговорим о третьем виде хостинга, который носит название облачного. В нем пользователю также предоставляется аренда, но на этот раз места на жестком диске удаленного сервера. У облачного хостинга есть ряд преимуществ относительно классических средств хранения информации. В первую очередь – доступность из любого места, имеющего выход в Сеть. Это отличная новость для тех, кто любит путешествовать, но нуждается в регулярном доступе к определенной информации. Если рассматривать облачный хостинг, как сервис для хранения резервных копий, то стоимость его обслуживания существенно меньше, чем при использовании специализированных систем (ленточных стримеров, массивов жестких дисков и т.д.). Более того, множество организаций предоставляют определенный объем облачного пространства совершенно бесплатно – и это отличное решение для небольшой компании, которая не может себе позволить других систем резервного копирования.
Применительно к реалиям нашей страны у облачного сервиса есть еще одно преимущество – защита информации от доступа третьих лиц. Если в гости к вам заехало «маски-шоу с автоматами», то изъятие компьютеров и изучение содержимого их жестких дисков – вопрос времени. При использовании облачного хранилища доступа к информации на нем у третьих лиц не будет, и даже ордер не поможет – большая часть облачных дата-центров размещена за рубежом. За рамками материала оставим вопросы законности оберегаемой информации – речь идет о чистой теории.