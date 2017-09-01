Обзор сайта 777.klubvulkanplay.com

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Лучшие игровые аппараты сезона
Ежегодно на сайте «Вулкан» появляются сотни новых слотов. Одни заменяют другие. Однако в каталоге остаются те аппараты, которые в течение года становятся мега-популярными и наиболее востребованными. К их числу можно отнести такие игровые аппараты, которые стали настоящей легендой, как
- Evolution – разработка шведской студии “Net Ent”, в которой использована фантастическая тематика. Но приятное оформление, звук и графика – удивят вас;
- Fairy Land. Это игровой аппарат, который посвящен сказочным приключениям. Помните историю о царевне-лягушке? Здесь она в современной интерпретации;
- Treasures of Egypt – это увлекательное путешествие в древность, где среди песков Египта вам предстоит отыскать сокровища и артефакты фараонов;
- Elements – еще одна фантастическая игра, в которой от игроков требуется собрать все важные элементы, чтобы составить комбинацию на миллион.
В игровом зале «Вулкан Плей» представлены также и другие автоматы. Всего в каталоге более 150 устройств. Конечно, одного дня не хватит чтобы исследовать их все. Поэтому, можно смело утверждать, что ваш досуг на ближайший год точно расписан по дням. Вы также можете принять участие в турнирах.
Не бойтесь рисковать реальными деньгами. Эти ставки быстро окупят ваши расходы. В частности, у игровых автоматов в Вулкан очень высокая отдача. Вы сможете заработать приличную сумму денег. Обратите внимание на размер джекпота, который составляет порядка миллиона рублей и может достаться любому счастливчику.