Среди комплектующих автомобиля нет несущественных, каждая деталь имеет собственное назначение и выполняет какую-либо роль. От местонахождения детали и её функций зависит тот вред, что может понести автомобиль при её поломке или износе. Чем ближе к ходовой части находится деталь, тем больше может быть этот вред. Одной из таких деталей является стойка стабилизатора.
Пери поворотах автомобиль испытывает определённые нагрузки, которые вызываются центробежной силой, зависящей от скорости автомобиля, его массы и угла поворота. Под воздействием этих сил на одну из частей подвески, правую или левую, возрастает нагрузка вследствие увеличения угла наклона кузова. Чтобы снизить крен автомобиля нагрузка распределяется между сторонами подвески при помощи стабилизатора, который и соединяется с рессорами при помощи стоек. Со временем стойки изнашиваются, что напрямую сказывается на ходовых характеристиках автомобиля – плавности его движения и поведении при поворотах. Езда с изношенными стойками может легко привести к авариям. Для того, чтобы машина смогла ездить нормально, не создавая при этом аварийных ситуаций на дорогах, стойки стабилизатора необходимо регулярно менять.
Сигналом к тому, что стойка стабилизатора нуждается в замене, может являться один или несколько сразу признаков.
• Когда автомобиль проезжает любые неровности, появляется характерный стук. Он появляется в большинстве случаев, но может быть плохо слышим из-за конструкции стоек.
• При поворотах автомобиль очень долго выходит из образовавшегося крена. Это уже может быть признаком того, что стойку стабилизатора могло оторвать. При этом автомобиль срочно нуждается в техническом обслуживании.
Ресурс работы стойки в среднем равняется примерно двадцати тысячам километров, но здесь всё зависит от производителя и надёжности стоек. В некоторых случаях они доживают и до пятидесяти тысяч. Перед покупкой таких комплектующих, как стойка стабилизатора в Одессе, их необходимо выбрать. Выбор делается точно также, как и всех других запасных частей. Здесь предпочтение отдаётся оригинальным комплектующим, выпущенном на заводе-изготовителе. При их отсутствии можно обойтись и совместимыми, имеющими те же размеры и конструкцию, но в них могут использоваться менее качественные материалы, из-за которых срок эксплуатации стоек стабилизатора может быть существенно ниже, чем у оригинальных запасных частей.