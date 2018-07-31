Авто.Про: ликбез производства амортизаторов

Амортизатор - главный элемент подвески автомобиля. Его основная функция - гашение вертикальных колебаний пружин. Это способствует улучшению сцепления с дорогой и управляемости транспортного средства. Кроме того, от него зависит уровень устойчивости на поворотах и комфорт езды пассажиров, водителя.

Как это работает

Вибрация от колеса передается на поршень амортизатора. Он, двигаясь вверх и вниз, пропускает через клапан масло. Таким образом, этот элемент вбирает в себя все толчки при движении. Он состоит из двух частей: резервуара и цилиндра.А внутри находится поршень и клапан. В любом случае, даже если у Вас Мерседес, абсолютно любые запчасти на Мерседес Вы можете найти и заказать на https://avto.pro/catalog/mercedes-benz/.

Из чего делают

Первый этап. Обе части изготавливают из тонких полосок стали. На трубопрокатном стане их сворачивают в трубки. В момент процесса бежит смазочно-охлаждающая эмульсия. Второй этап производства состоит из того, что медное колесо заваривает шов. Полученная труба в пять с половиной метров сходит со станка. Далее разрезается по 10 сантиметров для заготовок. Тот же самый процесс ожидает и цилиндр. То, что отличает резервуар - наличие краев по бокам, что помогает ему соответствовать цилиндру. Четвертый этап. Наносится номер партии, дата изготовления и название фирмы. Это отличительная маркировка помогает выявить, что данная продукция является оригинальной. Остальные детали изготавливают из порошкового металла: смесь железа, графита и меди. К примеру, это может быть клапан, пружина, проушины.

Как установить

Через проушины амортизатор крепится к машине. Заготовки автомат-машина складывает как конструктор Лего и затем сваривает все вместе. Далее их вставляют в конец резервуара. Амортизаторы помещают на конвейер и в резервуар вставляют цилиндр, который наполняется специальным маслом. С другого конца цилиндра вставляется поршень. Теперь свариваются обе части амортизатора и масло не сможет вытечь наружу. Для того, чтобы поршень не повредился во время движения, приваривают фартук, еще один стальной цилиндр. Далее вставляется вкладыш в проушину с той целью, чтобы снизить силу вибрации от колеса при движении. На последнем этапе автомат заполняет азотом устройство (кроме масляного).

Примеры на Авто.Про

Специалисты Авто.Про утверждают, что существует три категории производителей элементов подвески автомобиля. Их можно условно разделить на три категории.

1. Элитная. Это немецкие фирмы-упаковщики: Sachs, Boge.

2. Средняя. Японский производитель Tokico, российский СААЗ.

3. Бюджетная. К ним относятся немецкая фирма Meyle.

Средняя категория - американский бренд Monroe. Производит газомасляные амортизаторы, отличающиеся во всем мире высоким качеством. Оригинальная продукция выделяется выносливостью и надежностью. Последний этап производства заключается в том, что в лаборатории определяют эффективность работы амортизаторов. При этом, на разных скоростных режимах. Отличие данной продукции в том, что двухтрубная конструкция может меняться в зависимости от вида транспортного средства. Один вид для спортивного авто, а другой для седана, третий для внедорожника.

По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок.